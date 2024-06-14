Mash: школьник из Вологодской области покончил с собой из-за ОГЭ

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Тело 16-летнего подростка нашли в гараже рядом с домом
Тело 16-летнего подростка нашли в гараже рядом с домом Фото:

В Вологодской области ученик девятого класса не сдал ОГЭ, после чего покончил с собой. Происшествие случилось в Устье-Угольской школе, сообщает telegram-канал Mash.

«Школьник из Вологодской области не сдал ОГЭ и покончил с собой. По информации Mash, тело ученика девятого класса Устье-Угольской школы посёлка Шексна нашли в гараже рядом с домом», — написали в telegram-канале.

Перед смертью подросток поделился в переписке с подругой, что хочет свети счеты с жизнью из-за нежелания оставаться на второй год. Следственный комитет завел уголовное дело по статье доведение до самоубийства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве из-за страха перед ЕГЭ покончил с собой11-классник. Прибывшие на место медики не смогли его спасти. 

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В Вологодской области ученик девятого класса не сдал ОГЭ, после чего покончил с собой. Происшествие случилось в Устье-Угольской школе, сообщает telegram-канал Mash. «Школьник из Вологодской области не сдал ОГЭ и покончил с собой. По информации Mash, тело ученика девятого класса Устье-Угольской школы посёлка Шексна нашли в гараже рядом с домом», — написали в telegram-канале. Перед смертью подросток поделился в переписке с подругой, что хочет свети счеты с жизнью из-за нежелания оставаться на второй год. Следственный комитет завел уголовное дело по статье доведение до самоубийства. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве из-за страха перед ЕГЭ покончил с собой11-классник. Прибывшие на место медики не смогли его спасти. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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