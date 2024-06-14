Mash: школьник из Вологодской области покончил с собой из-за ОГЭ

В Вологодской области ученик девятого класса не сдал ОГЭ, после чего покончил с собой. Происшествие случилось в Устье-Угольской школе, сообщает telegram-канал Mash.
«Школьник из Вологодской области не сдал ОГЭ и покончил с собой. По информации Mash, тело ученика девятого класса Устье-Угольской школы посёлка Шексна нашли в гараже рядом с домом», — написали в telegram-канале.
Перед смертью подросток поделился в переписке с подругой, что хочет свети счеты с жизнью из-за нежелания оставаться на второй год. Следственный комитет завел уголовное дело по статье доведение до самоубийства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Москве из-за страха перед ЕГЭ покончил с собой11-классник. Прибывшие на место медики не смогли его спасти.
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