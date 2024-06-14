Росбанк вышел с объявлением перед слиянием с Т-банком

Росбанк рассматривает вариант продажи своего портфеля розничных кредитов в контексте готовящейся интеграции с Т-банком. Об этом сообщают источники, близкие к финансовому рынку.
«Росбанк рассматривает возможность продажи своего портфеля розничных кредитов перед планируемой интеграцией с Т-банком (бывший Тинькофф Банк)», — сообщил РБК. Там же отметили, что речь идет о непросроченных ипотечных ссудах. Официальный представитель Росбанка воздержался от комментариев по данному вопросу.
Ранее группа «Тинькофф», куда входит как сам банк, так и другие сервисы, сменила свое название на Т-Банк. Как отметили представители банка, с таким названием ему будет проще объединять свои сервисы.
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