Росбанк вышел с объявлением перед слиянием с Т-банком

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Росбанк планирует интеграцию с Т-банком Фото:

Росбанк рассматривает вариант продажи своего портфеля розничных кредитов в контексте готовящейся интеграции с Т-банком. Об этом сообщают источники, близкие к финансовому рынку.

«Росбанк рассматривает возможность продажи своего портфеля розничных кредитов перед планируемой интеграцией с Т-банком (бывший Тинькофф Банк)», — сообщил РБК. Там же отметили, что речь идет о непросроченных ипотечных ссудах. Официальный представитель Росбанка воздержался от комментариев по данному вопросу.

Ранее группа «Тинькофф», куда входит как сам банк, так и другие сервисы, сменила свое название на Т-Банк. Как отметили представители банка, с таким названием ему будет проще объединять свои сервисы.

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Росбанк рассматривает вариант продажи своего портфеля розничных кредитов в контексте готовящейся интеграции с Т-банком. Об этом сообщают источники, близкие к финансовому рынку. «Росбанк рассматривает возможность продажи своего портфеля розничных кредитов перед планируемой интеграцией с Т-банком (бывший Тинькофф Банк)», — сообщил РБК. Там же отметили, что речь идет о непросроченных ипотечных ссудах. Официальный представитель Росбанка воздержался от комментариев по данному вопросу. Ранее группа «Тинькофф», куда входит как сам банк, так и другие сервисы, сменила свое название на Т-Банк. Как отметили представители банка, с таким названием ему будет проще объединять свои сервисы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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