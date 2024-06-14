Росбанк вышел с объявлением перед слиянием с Т-банком

14 июня 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Росбанк планирует интеграцию с Т-банком Фото: Артем Геодакян/ТАСС Росбанк рассматривает вариант продажи своего портфеля розничных кредитов в контексте готовящейся интеграции с Т-банком. Об этом сообщают источники, близкие к финансовому рынку. «Росбанк рассматривает возможность продажи своего портфеля розничных кредитов перед планируемой интеграцией с Т-банком (бывший Тинькофф Банк)», — сообщил РБК. Там же отметили, что речь идет о непросроченных ипотечных ссудах. Официальный представитель Росбанка воздержался от комментариев по данному вопросу. Ранее группа «Тинькофф», куда входит как сам банк, так и другие сервисы, сменила свое название на Т-Банк. Как отметили представители банка, с таким названием ему будет проще объединять свои сервисы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росбанк рассматривает вариант продажи своего портфеля розничных кредитов в контексте готовящейся интеграции с Т-банком. Об этом сообщают источники, близкие к финансовому рынку. «Росбанк рассматривает возможность продажи своего портфеля розничных кредитов перед планируемой интеграцией с Т-банком (бывший Тинькофф Банк)», — сообщил РБК. Там же отметили, что речь идет о непросроченных ипотечных ссудах. Официальный представитель Росбанка воздержался от комментариев по данному вопросу. Ранее группа «Тинькофф», куда входит как сам банк, так и другие сервисы, сменила свое название на Т-Банк. Как отметили представители банка, с таким названием ему будет проще объединять свои сервисы.