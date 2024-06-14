МИД РФ будет обсуждать новое предложение Путина по Украине с Китаем

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Сергей Лавров сообщил, что РФ планирует активно использовать новую инициативу Владимира Путина по Украине
Сергей Лавров сообщил, что РФ планирует активно использовать новую инициативу Владимира Путина по Украине Фото:

Предложение российского президента Владимира Путина о выводе украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и отказе от вступления в НАТО для прекращения огня будет использоваться в рамках сотрудничества с Китаем и странами мирового большинства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.    

«Вашу новую инициативу, безусловно, будем использовать в самых разных ситуациях, в том числе в нашей работе в рамках БРИКС, ШОС, с Китайской Народной Республикой, со странами Латинской Америки, Африки», — заявил Лавров Путину по итогу его встречи с руководством МИД РФ. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Глава МИД РФ также отметил, что многие из этих стран выдвигали свои предложения по урегулированию украинского кризиса, которые до сих пор игнорируются киевским руководством.

Ранее Путин на встрече с руководством МИД РФ предложил Киеву конкретное условие для прекращения огня на Украине. Он заявил, что Украина должна вывести свои войска из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО, тогда огонь будет прекращен, передает RT. 

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Предложение российского президента Владимира Путина о выводе украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и отказе от вступления в НАТО для прекращения огня будет использоваться в рамках сотрудничества с Китаем и странами мирового большинства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.     «Вашу новую инициативу, безусловно, будем использовать в самых разных ситуациях, в том числе в нашей работе в рамках БРИКС, ШОС, с Китайской Народной Республикой, со странами Латинской Америки, Африки», — заявил Лавров Путину по итогу его встречи с руководством МИД РФ. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Глава МИД РФ также отметил, что многие из этих стран выдвигали свои предложения по урегулированию украинского кризиса, которые до сих пор игнорируются киевским руководством. Ранее Путин на встрече с руководством МИД РФ предложил Киеву конкретное условие для прекращения огня на Украине. Он заявил, что  Украина должна вывести свои войска из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО, тогда огонь будет прекращен, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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