МИД РФ будет обсуждать новое предложение Путина по Украине с Китаем

Предложение российского президента Владимира Путина о выводе украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и отказе от вступления в НАТО для прекращения огня будет использоваться в рамках сотрудничества с Китаем и странами мирового большинства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Вашу новую инициативу, безусловно, будем использовать в самых разных ситуациях, в том числе в нашей работе в рамках БРИКС, ШОС, с Китайской Народной Республикой, со странами Латинской Америки, Африки», — заявил Лавров Путину по итогу его встречи с руководством МИД РФ. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Глава МИД РФ также отметил, что многие из этих стран выдвигали свои предложения по урегулированию украинского кризиса, которые до сих пор игнорируются киевским руководством.
Ранее Путин на встрече с руководством МИД РФ предложил Киеву конкретное условие для прекращения огня на Украине. Он заявил, что Украина должна вывести свои войска из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО, тогда огонь будет прекращен, передает RT.
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