Вся территория Украины может войти в состав РФ. Таким предположением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, идея санитарной зоны, выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным, может охватить всю территорию Украины до границ с Польшей.
«В эту [санитарную] зону может попасть вся б. Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза», — сообщил Медведев. Заявление опубликовано в соцсети Вконтакте. Он подчеркнул, что при желании населения эти территории могут стать частью России.
Медведев предупредил о катастрофическом развитии событий для киевского режима. Он отметил, что РФ должна обеспечить себе безопасность на многие годы.
Ранее Путин заявил, что создание санитарной зоны необходимо. Он подчеркнул важность защиты Белгорода от постоянных обстрелов гражданских объектов со стороны Украины. Путин также призывал США к переговорам по Украине для окончания конфликта, передает «Ридус».
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