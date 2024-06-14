SHOT: под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино кричат дети

Под завалами обрушившегося после атаки ВСУ подъезда жилого дома в Шебекино (Белгородская область) могут оставаться люди. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. По его данным, на месте ЧП слышны крики детей.
«Под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино кричат дети», — говорится в посте. По неподтвержденной информации, количество пострадавших возросло до пяти.
URA.RU направило запрос в МЧС по региону для уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обрушении подъезда. На тот момент было известно о трех пострадавших.
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