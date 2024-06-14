SHOT: под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино кричат дети

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Подъезд жилого дома обрушился в Белгороде
В Шебекино обрушился подъезд жилого дома Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Под завалами обрушившегося после атаки ВСУ подъезда жилого дома в Шебекино (Белгородская область) могут оставаться люди. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. По его данным, на месте ЧП слышны крики детей.

«Под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино кричат дети», — говорится в посте. По неподтвержденной информации, количество пострадавших возросло до пяти.

URA.RU направило запрос в МЧС по региону для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обрушении подъезда. На тот момент было известно о трех пострадавших.

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Под завалами обрушившегося после атаки ВСУ подъезда жилого дома в Шебекино (Белгородская область) могут оставаться люди. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. По его данным, на месте ЧП слышны крики детей. «Под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино кричат дети», — говорится в посте. По неподтвержденной информации, количество пострадавших возросло до пяти. URA.RU направило запрос в МЧС по региону для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обрушении подъезда. На тот момент было известно о трех пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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