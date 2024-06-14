SHOT: под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино кричат дети

14 июня 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

В Шебекино обрушился подъезд жилого дома Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/7851 новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Под завалами обрушившегося после атаки ВСУ подъезда жилого дома в Шебекино (Белгородская область) могут оставаться люди. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. По его данным, на месте ЧП слышны крики детей. «Под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино кричат дети», — говорится в посте. По неподтвержденной информации, количество пострадавших возросло до пяти. URA.RU направило запрос в МЧС по региону для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обрушении подъезда. На тот момент было известно о трех пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под завалами обрушившегося после атаки ВСУ подъезда жилого дома в Шебекино (Белгородская область) могут оставаться люди. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. По его данным, на месте ЧП слышны крики детей. «Под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино кричат дети», — говорится в посте. По неподтвержденной информации, количество пострадавших возросло до пяти. URA.RU направило запрос в МЧС по региону для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обрушении подъезда. На тот момент было известно о трех пострадавших.