Песков заявил, что Зеленский неправильно понял Путина

14 июня 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что предложения Путина по Украине носили мирный характер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава Украины Владимир Зеленский неправильно понял предложения российского лидера Владимира Путина по окончанию конфликта в Киеве, назвав их ультиматумом. По словам Пескова, инициатива имела мирный характер. Новость по теме Как мир отреагировал на предложение Путина закончить конфликт на Украине «Нет, это не так. Это неверное понимание однозначно, это именно мирная инициатива. Весной 2022 года была иная ситуация, и был подготовлен мирный договор проект, потом он был отвергнут украинской стороной по команде британцев. После этого сегодня сложилась другая ситуация, очевидная другая ситуация де-факто и де-юре», — заявил Песков в интервью « Известиям» . Он добавил, что в этой ситуации четыре новых региона РФ считаются неотъемлемой частью страны. Ранее Зеленский сообщил, что заявления Владимира Путина по завершению конфликта в стране являются ультиматумом, они не отличаются от прошлых. Российский лидер заявил, что делает Украине последнее предложение по миру. Согласно ему, страна должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР, а также отказаться от вступления в НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава Украины Владимир Зеленский неправильно понял предложения российского лидера Владимира Путина по окончанию конфликта в Киеве, назвав их ультиматумом. По словам Пескова, инициатива имела мирный характер. «Нет, это не так. Это неверное понимание однозначно, это именно мирная инициатива. Весной 2022 года была иная ситуация, и был подготовлен мирный договор проект, потом он был отвергнут украинской стороной по команде британцев. После этого сегодня сложилась другая ситуация, очевидная другая ситуация де-факто и де-юре», — заявил Песков в интервью «Известиям». Он добавил, что в этой ситуации четыре новых региона РФ считаются неотъемлемой частью страны. Ранее Зеленский сообщил, что заявления Владимира Путина по завершению конфликта в стране являются ультиматумом, они не отличаются от прошлых. Российский лидер заявил, что делает Украине последнее предложение по миру. Согласно ему, страна должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР, а также отказаться от вступления в НАТО.