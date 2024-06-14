Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава Украины Владимир Зеленский неправильно понял предложения российского лидера Владимира Путина по окончанию конфликта в Киеве, назвав их ультиматумом. По словам Пескова, инициатива имела мирный характер.
«Нет, это не так. Это неверное понимание однозначно, это именно мирная инициатива. Весной 2022 года была иная ситуация, и был подготовлен мирный договор проект, потом он был отвергнут украинской стороной по команде британцев. После этого сегодня сложилась другая ситуация, очевидная другая ситуация де-факто и де-юре», — заявил Песков в интервью «Известиям». Он добавил, что в этой ситуации четыре новых региона РФ считаются неотъемлемой частью страны.
Ранее Зеленский сообщил, что заявления Владимира Путина по завершению конфликта в стране являются ультиматумом, они не отличаются от прошлых. Российский лидер заявил, что делает Украине последнее предложение по миру. Согласно ему, страна должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР, а также отказаться от вступления в НАТО.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава Украины Владимир Зеленский неправильно понял предложения российского лидера Владимира Путина по окончанию конфликта в Киеве, назвав их ультиматумом. По словам Пескова, инициатива имела мирный характер. «Нет, это не так. Это неверное понимание однозначно, это именно мирная инициатива. Весной 2022 года была иная ситуация, и был подготовлен мирный договор проект, потом он был отвергнут украинской стороной по команде британцев. После этого сегодня сложилась другая ситуация, очевидная другая ситуация де-факто и де-юре», — заявил Песков в интервью «Известиям». Он добавил, что в этой ситуации четыре новых региона РФ считаются неотъемлемой частью страны. Ранее Зеленский сообщил, что заявления Владимира Путина по завершению конфликта в стране являются ультиматумом, они не отличаются от прошлых. Российский лидер заявил, что делает Украине последнее предложение по миру. Согласно ему, страна должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР, а также отказаться от вступления в НАТО.