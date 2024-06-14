Зеленский жестко ответил на предложение Путина закончить конфликт на Украине

Зеленский: предложение Путина по конфликту на Украине являются ультиматумом
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Зеленский назвал ультиматумом предложения Путина по Украине, которые не отличаются от прошлых Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложения главы РФ Владимира Путина по завершению украинского конфликта являются ультиматумом. По его словам, они ничем не отличаются от прошлых.

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«Это ультиматумные послания, которые ничем не отличаются от посланий прошлого», — заявил Зеленский, его слова передает Reuters. Также украинский глава добавил, что Путина не остановить.

Ранее российский лидер сообщил, что делает Киеву последнее предложение. Согласно ему, страна должна отказаться от вступления в НАТО и вывести свои войска из суверенных границ.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложения главы РФ Владимира Путина по завершению украинского конфликта являются ультиматумом. По его словам, они ничем не отличаются от прошлых. «Это ультиматумные послания, которые ничем не отличаются от посланий прошлого», — заявил Зеленский, его слова передает Reuters. Также украинский глава добавил, что Путина не остановить. Ранее российский лидер сообщил, что делает Киеву последнее предложение. Согласно ему, страна должна отказаться от вступления в НАТО и вывести свои войска из суверенных границ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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