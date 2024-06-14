Зеленский жестко ответил на предложение Путина закончить конфликт на Украине

Зеленский назвал ультиматумом предложения Путина по Украине, которые не отличаются от прошлых
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложения главы РФ Владимира Путина по завершению украинского конфликта являются ультиматумом. По его словам, они ничем не отличаются от прошлых.
Новость по теме
«Это ультиматумные послания, которые ничем не отличаются от посланий прошлого», — заявил Зеленский, его слова передает
Ранее российский лидер сообщил, что делает Киеву последнее предложение. Согласно ему, страна должна отказаться от вступления в НАТО и вывести свои войска из суверенных границ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.