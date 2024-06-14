Свердловчанин заранее рассказал знакомой, что убьет ее бывшего парня

В Нижней Туре мужчина застрелил бывшего парня своей знакомой

14 июня 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

После ЧП убийца добровольно сдался полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владимир П., подозреваемый в убийстве Алексея Р. из Нижней Туры (Свердловская область), якобы за полчаса до преступления рассказал об этом своей знакомой, которая ранее встречалась с убитым. Девушка, по предварительным данным, не стала сообщать информацию в правоохранительные органы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «Алексей расстался с ней месяц назад. От нее ушел к супруге Владимира, на днях у них должен был состояться развод. За полчаса до преступления Владимир написал бывшей спутнице Алексея, что идет убивать его. А потом написал, что убил. Девушка, предположительно, никак не отреагировала на сообщения», — уверяет инсайдер. ЧП произошло вечером 13 июня возле детского центра «Ровесник» по ул. Ильича. Владимир добровольно сдался полиции, говорил URA.RU один из местных жителей. Следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным, убийство могло произойти из-за ревности. Скоро суд выберет Владимиру меру пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир П., подозреваемый в убийстве Алексея Р. из Нижней Туры (Свердловская область), якобы за полчаса до преступления рассказал об этом своей знакомой, которая ранее встречалась с убитым. Девушка, по предварительным данным, не стала сообщать информацию в правоохранительные органы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «Алексей расстался с ней месяц назад. От нее ушел к супруге Владимира, на днях у них должен был состояться развод. За полчаса до преступления Владимир написал бывшей спутнице Алексея, что идет убивать его. А потом написал, что убил. Девушка, предположительно, никак не отреагировала на сообщения», — уверяет инсайдер. ЧП произошло вечером 13 июня возле детского центра «Ровесник» по ул. Ильича. Владимир добровольно сдался полиции, говорил URA.RU один из местных жителей. Следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным, убийство могло произойти из-за ревности. Скоро суд выберет Владимиру меру пресечения.