Свердловчанин заранее рассказал знакомой, что убьет ее бывшего парня

В Нижней Туре мужчина застрелил бывшего парня своей знакомой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
После ЧП убийца добровольно сдался полиции Фото:

Владимир П., подозреваемый в убийстве Алексея Р. из Нижней Туры (Свердловская область), якобы за полчаса до преступления рассказал об этом своей знакомой, которая ранее встречалась с убитым. Девушка, по предварительным данным, не стала сообщать информацию в правоохранительные органы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к теме.

«Алексей расстался с ней месяц назад. От нее ушел к супруге Владимира, на днях у них должен был состояться развод. За полчаса до преступления Владимир написал бывшей спутнице Алексея, что идет убивать его. А потом написал, что убил. Девушка, предположительно, никак не отреагировала на сообщения», — уверяет инсайдер.

ЧП произошло вечером 13 июня возле детского центра «Ровесник» по ул. Ильича. Владимир добровольно сдался полиции, говорил URA.RU один из местных жителей. Следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным, убийство могло произойти из-за ревности. Скоро суд выберет Владимиру меру пресечения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владимир П., подозреваемый в убийстве Алексея Р. из Нижней Туры (Свердловская область), якобы за полчаса до преступления рассказал об этом своей знакомой, которая ранее встречалась с убитым. Девушка, по предварительным данным, не стала сообщать информацию в правоохранительные органы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «Алексей расстался с ней месяц назад. От нее ушел к супруге Владимира, на днях у них должен был состояться развод. За полчаса до преступления Владимир написал бывшей спутнице Алексея, что идет убивать его. А потом написал, что убил. Девушка, предположительно, никак не отреагировала на сообщения», — уверяет инсайдер. ЧП произошло вечером 13 июня возле детского центра «Ровесник» по ул. Ильича. Владимир добровольно сдался полиции, говорил URA.RU один из местных жителей. Следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным, убийство могло произойти из-за ревности. Скоро суд выберет Владимиру меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...