Свердловчанин застрелил мужчину рядом с детским центром

14 июня 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Подозреваемый добровольно сдался полицейским (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Убийство 36-летнего Алексея Р. произошло недалеко от детского спортивного клуба «Ровесник» по ул. Ильича в Нижней Туре (Свердловская область). Предварительно, в него три раза из ружья выстрелил местный житель Владимир П., который позднее добровольно сдался полиции, сообщил источник URA.RU. «Алексей забрал ребенка своей сожительницы из детского садика и отвез в „Ровесник“. Он там занимается в секции единоборств. Алексей ждал, когда закончатся занятия, но Владимир расстрелял его», — рассказал собеседник агентства. Новость по теме Свердловчанин, застреливший мужчину, сам сдался полиции После убийства Владимир разобрал оружие и попросил прохожих вызвать полицию. Детей из спортивной секции якобы не выпускали, пока сотрудники похоронной службы не забрали труп, добавил инсайдер. Следователи возбудили уголовное дело, скоро суд выберет меру пресечения Владимиру. По предварительным данным, Владимир пошел на преступление из ревности. Алексей встречался с его супругой Ириной, с которой Владимир должен был развестись 14 июня. «До этого Алексей состоял в других отношениях. Его бывшая девушка после расставания начала общаться с Владимиром. Но любовных отношений между ними не было. Однако девушка не смогла смириться с расставанием», — заключил источник. Алексей родом из Екатеринбурга, жил на Вторчермете. Несколько лет назад переехал в Нижнюю Туру, работал водителем в строительной сети. Владимир работал вахтовым методом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Убийство 36-летнего Алексея Р. произошло недалеко от детского спортивного клуба «Ровесник» по ул. Ильича в Нижней Туре (Свердловская область). Предварительно, в него три раза из ружья выстрелил местный житель Владимир П., который позднее добровольно сдался полиции, сообщил источник URA.RU. «Алексей забрал ребенка своей сожительницы из детского садика и отвез в „Ровесник“. Он там занимается в секции единоборств. Алексей ждал, когда закончатся занятия, но Владимир расстрелял его», — рассказал собеседник агентства. После убийства Владимир разобрал оружие и попросил прохожих вызвать полицию. Детей из спортивной секции якобы не выпускали, пока сотрудники похоронной службы не забрали труп, добавил инсайдер. Следователи возбудили уголовное дело, скоро суд выберет меру пресечения Владимиру. По предварительным данным, Владимир пошел на преступление из ревности. Алексей встречался с его супругой Ириной, с которой Владимир должен был развестись 14 июня. «До этого Алексей состоял в других отношениях. Его бывшая девушка после расставания начала общаться с Владимиром. Но любовных отношений между ними не было. Однако девушка не смогла смириться с расставанием», — заключил источник. Алексей родом из Екатеринбурга, жил на Вторчермете. Несколько лет назад переехал в Нижнюю Туру, работал водителем в строительной сети. Владимир работал вахтовым методом.