«Коммерсант» опроверг смену главного редактора

Издательский дом «Коммерсант» опроверг предположения об изменениях в руководстве. Об этом говорится в заявлении совета директоров. Ранее сообщалось, что действующий главный редактор Владимир Желонкин покинет свою должность.
«Вместе с тем на данный момент каких-либо кадровых изменений в руководстве ИД не производилось. Решений не принято», — передает заявление ТАСС.
Ранее источники газеты «Ведомости» заявили, что в «Коммерсанте» будут изменения в руководящем составе. На пост действующего главного редактора Владимира Желонкина якобы мог прийти заместитель генерального директора делового издания Михаил Лукин.
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