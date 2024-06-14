14 июня 2024

«Коммерсант» опроверг смену главного редактора

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"Коммерсант" опроверг смену главреда
"Коммерсант" опроверг смену главреда Фото:

Издательский дом «Коммерсант» опроверг предположения об изменениях в руководстве. Об этом говорится в заявлении совета директоров. Ранее сообщалось, что действующий главный редактор Владимир Желонкин покинет свою должность.

«Вместе с тем на данный момент каких-либо кадровых изменений в руководстве ИД не производилось. Решений не принято», — передает заявление ТАСС.

Ранее источники газеты «Ведомости» заявили, что в «Коммерсанте» будут изменения в руководящем составе. На пост действующего главного редактора Владимира Желонкина якобы мог прийти заместитель генерального директора делового издания Михаил Лукин.

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Издательский дом «Коммерсант» опроверг предположения об изменениях в руководстве. Об этом говорится в заявлении совета директоров. Ранее сообщалось, что действующий главный редактор Владимир Желонкин покинет свою должность. «Вместе с тем на данный момент каких-либо кадровых изменений в руководстве ИД не производилось. Решений не принято», — передает заявление ТАСС. Ранее источники газеты «Ведомости» заявили, что в «Коммерсанте» будут изменения в руководящем составе. На пост действующего главного редактора Владимира Желонкина якобы мог прийти заместитель генерального директора делового издания Михаил Лукин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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