Директор певицы Instasamka объяснил, почему подали иск на Стаса Ярушина

Instasamka подала в суд
Тюменская певица Instasamka подала иск в суд на актера Стаса Ярушина из-за того, что в его шоу была использована музыка певицы. Об этом заявил директор Instasamka Максим Столяров.
«Пришлось подавать иск в суд. У нас никто не просил разрешения на использование трека в этом шоу, если бы попросили изначально лицензию, до съемок шоу, то я думаю, мы бы ее дали без проблем», — передает слова Максима Столярова РИА Новости.
Певица ждет от Ярушина два миллиона рублей. Такую сумму она хочет за незаконное использование песни и компенсацию за все судебные издержки.
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