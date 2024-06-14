14 июня 2024

Директор певицы Instasamka объяснил, почему подали иск на Стаса Ярушина

Директор певицы Instasamka: иск на Ярушина был вынужденным
© Служба новостей «URA.RU»
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Instasamka подала в суд
Instasamka подала в суд Фото:

Тюменская певица Instasamka подала иск в суд на актера Стаса Ярушина из-за того, что в его шоу была использована музыка певицы. Об этом заявил директор Instasamka Максим Столяров.

«Пришлось подавать иск в суд. У нас никто не просил разрешения на использование трека в этом шоу, если бы попросили изначально лицензию, до съемок шоу, то я думаю, мы бы ее дали без проблем», — передает слова Максима Столярова РИА Новости.

Певица ждет от Ярушина два миллиона рублей. Такую сумму она хочет за незаконное использование песни и компенсацию за все судебные издержки.

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Тюменская певица Instasamka подала иск в суд на актера Стаса Ярушина из-за того, что в его шоу была использована музыка певицы. Об этом заявил директор Instasamka Максим Столяров. «Пришлось подавать иск в суд. У нас никто не просил разрешения на использование трека в этом шоу, если бы попросили изначально лицензию, до съемок шоу, то я думаю, мы бы ее дали без проблем», — передает слова Максима Столярова РИА Новости. Певица ждет от Ярушина два миллиона рублей. Такую сумму она хочет за незаконное использование песни и компенсацию за все судебные издержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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