Reuters: швейцарский саммит по Украине пройдет в пользу РФ из-за отсутствия ключевого участника

Reuters: надежды Запада на изоляцию РФ угасли из-за отсутствия Китая на саммите
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Из-за отсутствия Китая на саммите по Украине влияние Запада на РФ может сильно ослабиться
Из-за отсутствия Китая на саммите по Украине влияние Запада на РФ может сильно ослабиться Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Швейцарии с 15 по 16 июня состоится саммит мировых лидеров, цель которого — оказать давление на Россию для прекращения спецоперации. Однако отсутствие Китая на встрече может ослабить влияние Запада и уменьшить шансы на изоляцию Москвы. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Без участия Китая в швейцарском саммите надежды на изоляцию Москвы угасли, а недавние военные неудачи поставили Киев в тупик», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ситуация на фронте и новые условия, выдвигаемые президентом РФ Владимиром Путиным, говорят об успехах ВС РФ. 

Ранее российский глава выступил на встрече с руководством МИД РФ. Он предложил Киеву вывести свои войска с территории Запорожской и Херсонской области, а также ДНР и ЛНР. 

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В Швейцарии с 15 по 16 июня состоится саммит мировых лидеров, цель которого — оказать давление на Россию для прекращения спецоперации. Однако отсутствие Китая на встрече может ослабить влияние Запада и уменьшить шансы на изоляцию Москвы. Об этом сообщило агентство Reuters. «Без участия Китая в швейцарском саммите надежды на изоляцию Москвы угасли, а недавние военные неудачи поставили Киев в тупик», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ситуация на фронте и новые условия, выдвигаемые президентом РФ Владимиром Путиным, говорят об успехах ВС РФ.  Ранее российский глава выступил на встрече с руководством МИД РФ. Он предложил Киеву вывести свои войска с территории Запорожской и Херсонской области, а также ДНР и ЛНР. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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