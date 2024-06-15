Шольц назвал предложение Путина по урегулированию конфликта несерьезным

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сомнение в серьезности предложения президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта. По его словам, заявление российского главы по Украине «не имелось в виду серьезно».
«Всем известно, что это предложение [Владимира Путина] не имелось в виду серьезно, а просто каким-то образом имеет отношение к конференции мира в Швейцарии», — так ответил Шольц в эфире немецкого канала ZDF на вопрос, обсуждалось ли предложение Путина на саммите G7 в Италии.
Ранее Путин предложил Украине вывести свои войска с территорий Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, чтобы немедленно прекратить огонь. В Киеве это предложение было отклонено. Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал президенты Украины Владимиру Зеленскому пойти на переговоры с Россией, передает деловое издание «Взгляд».
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