США выделят Украине 1,5 млрд долларов

15 июня 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

СЩА выделят Киеву более 1,5 млрд долларов, которые пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры страны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США в качестве военной помощи в рамках мирного саммита в Швейцарии выделят Киеву свыше 1,5 млрд долларов для гуманитарных нужд, энергетического сектора и гражданской безопасности страны. Об этом сообщила вице-президент Камала Харрис. «Соединенные Штаты предоставят более 1,5 миллиардов долларов через USAID [Агентство США по международному развитию] и Государственный департамент для поддержки народа Украины», — заявила Харрис, об этом говорится на сайте Белого дома. USAID анонсировало предоставление 500 млн долларов в виде нового финансирования для поддержки энергетической отрасли Украины. Кроме того, будет перенаправлено 324 миллиона долларов из ранее заявленных средств на срочные энергетические потребности страны. Выделенные средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры, которая пострадала в результате конфликта на Украине. Финансирование также направлено на расширение производства электроэнергии, стимулирование инвестиций частного сектора и защиту критически важных объектов энергетики. Эти меры поддержки от Агентства США по международному развитию призваны помочь Киеву справиться с последствиями разрушений энергетической инфраструктуры, обеспечивая необходимые ремонт и восстановление. Также они направлены на повышение устойчивости страны к перебоям в энергоснабжении и создание основы для дальнейшего развития энергетической системы страны, уточнили в департаменте. Ранее США заставили пять стран передать Киеву системы Patriot. По словам главы страны Джо Байдена, все, что есть в Штатах, будет поступать в качестве военной помощи на Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США в качестве военной помощи в рамках мирного саммита в Швейцарии выделят Киеву свыше 1,5 млрд долларов для гуманитарных нужд, энергетического сектора и гражданской безопасности страны. Об этом сообщила вице-президент Камала Харрис. «Соединенные Штаты предоставят более 1,5 миллиардов долларов через USAID [Агентство США по международному развитию] и Государственный департамент для поддержки народа Украины», — заявила Харрис, об этом говорится на сайте Белого дома. USAID анонсировало предоставление 500 млн долларов в виде нового финансирования для поддержки энергетической отрасли Украины. Кроме того, будет перенаправлено 324 миллиона долларов из ранее заявленных средств на срочные энергетические потребности страны. Выделенные средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры, которая пострадала в результате конфликта на Украине. Финансирование также направлено на расширение производства электроэнергии, стимулирование инвестиций частного сектора и защиту критически важных объектов энергетики. Эти меры поддержки от Агентства США по международному развитию призваны помочь Киеву справиться с последствиями разрушений энергетической инфраструктуры, обеспечивая необходимые ремонт и восстановление. Также они направлены на повышение устойчивости страны к перебоям в энергоснабжении и создание основы для дальнейшего развития энергетической системы страны, уточнили в департаменте. Ранее США заставили пять стран передать Киеву системы Patriot. По словам главы страны Джо Байдена, все, что есть в Штатах, будет поступать в качестве военной помощи на Украину.