Певица Anna Asti выбила зубы микрофоном на концерте

15 июня 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Анна Асти заявила, что ломала зубы и каблуки на концертах Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Певица Анна Асти рассказала, что выбила два зуба микрофоном во время концерта. Оставшуюся часть мероприятия она пела с прикрытым ртом. Новость по теме Анна Асти отменила концерты: что известно о певице, биография, карьера, состояние здоровья «Еще один момент — я выбила микрофоном два передних зуба и проработала концерт прикрывая рот», — заявила Асти. Ее слова передает NEWS.ru . Также артистка поделилась еще одной историей с выступления. Она сломала каблук на обуви и два часа ей пришлось выступать в таком состоянии. Также Анна Асти отметила, что на сцене всегда боится упасть, наступить не туда или забыть хореографию. Ранее сообщалось, что поклонники были разочарованы организацией концерта Анны Асти. По их словам, при покупке билетов от четырех тысяч рублей они надеялись на высокий уровень организации, но сразу после выступления певица уехала с площадки. Организаторы также не учли, что следом за артисткой площадку покинут и ее фанаты. В результате этого автомобиль Асти полностью заблокировал проезд для других машин, что привело к крупной пробке, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Анна Асти рассказала, что выбила два зуба микрофоном во время концерта. Оставшуюся часть мероприятия она пела с прикрытым ртом. «Еще один момент — я выбила микрофоном два передних зуба и проработала концерт прикрывая рот», — заявила Асти. Ее слова передает NEWS.ru. Также артистка поделилась еще одной историей с выступления. Она сломала каблук на обуви и два часа ей пришлось выступать в таком состоянии. Также Анна Асти отметила, что на сцене всегда боится упасть, наступить не туда или забыть хореографию. Ранее сообщалось, что поклонники были разочарованы организацией концерта Анны Асти. По их словам, при покупке билетов от четырех тысяч рублей они надеялись на высокий уровень организации, но сразу после выступления певица уехала с площадки. Организаторы также не учли, что следом за артисткой площадку покинут и ее фанаты. В результате этого автомобиль Асти полностью заблокировал проезд для других машин, что привело к крупной пробке, передает MK.RU.