Спасшаяся за час до смерти женщина рассказала о первых симптомах рака, которые она пропустила

MEN: боли и вздутие в животе являются признаками рака прямой кишки
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Эллис списывала боли в животе на синдром раздраженного кишечника, но оказалось, что это рак Фото:

Линдси Эллис из Уэльса сообщила, что чувствовала боли в животе и вздутие на протяжении долгого времени. Она думала, что у нее синдром раздраженного кишечника, однако врачи поставили диагноз — рак прямой кишки, ей провели операцию по установке стомы.

«Я страдала от того, что я считала, что у меня синдром раздраженного кишечника в течение нескольких лет. Всякий раз, когда я ел углеводы — картофель, макароны, чипсы, я чувствовал, что у меня болит живот, и у меня было вздутие живота. <…> Какая-то часть меня все еще надеялась, что это не рак. Хотя была вероятность, что это не так, врачи сказали мне готовиться к худшему», — пишет Manchester Evening News слова Линдси. Медики поставили ей диагноз рак прямой кишки. В этот же день ей сообщили, что нужно провести операцию по установке мешка для стомы, иначе в течение часа ее прямая кишка может разорваться, что приведет к летальному исходу.

Позже Линдси, мама пятерых детей, получила от врачей известие о том, что рак и все его признаки исчезли. После этого ей были проведены хирургические процедуры, включая колоноскопию и гистерэктомию, в ходе которых удалили матку и перевернули стому.

В январе 2023 года Линдси прошла дополнительные курсы химиотерапии после обнаружения раковых клеток в ее организме. С тех пор у нее не было признаков заболевания, и она продолжает регулярно проходить медицинские обследования, сдачу анализов крови и сканирование для контроля состояния здоровья. Несмотря на положительные изменения в своем здоровье, Линдси Эллис отметила, что болезнь оказала серьезное влияние на ее жизнь. Она столкнулась с невропатией, ощущением покалывания в ногах, которое возникает после пробуждения и проходит через некоторое время.

Ранее оториноларинголог НМИЦ онкологии имени Петрова Александр Калашников сообщил, что среди симптомов рака носоглотки существуют ощущение инородного тела в горле, носовые кровотечения и трудности с дыханием. Врач отметил, что люди часто не реагируют на эти признаки и списывают их на другие заболевания.

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Линдси Эллис из Уэльса сообщила, что чувствовала боли в животе и вздутие на протяжении долгого времени. Она думала, что у нее синдром раздраженного кишечника, однако врачи поставили диагноз — рак прямой кишки, ей провели операцию по установке стомы. «Я страдала от того, что я считала, что у меня синдром раздраженного кишечника в течение нескольких лет. Всякий раз, когда я ел углеводы — картофель, макароны, чипсы, я чувствовал, что у меня болит живот, и у меня было вздутие живота. <…> Какая-то часть меня все еще надеялась, что это не рак. Хотя была вероятность, что это не так, врачи сказали мне готовиться к худшему», — пишет Manchester Evening News слова Линдси. Медики поставили ей диагноз рак прямой кишки. В этот же день ей сообщили, что нужно провести операцию по установке мешка для стомы, иначе в течение часа ее прямая кишка может разорваться, что приведет к летальному исходу. Позже Линдси, мама пятерых детей, получила от врачей известие о том, что рак и все его признаки исчезли. После этого ей были проведены хирургические процедуры, включая колоноскопию и гистерэктомию, в ходе которых удалили матку и перевернули стому. В январе 2023 года Линдси прошла дополнительные курсы химиотерапии после обнаружения раковых клеток в ее организме. С тех пор у нее не было признаков заболевания, и она продолжает регулярно проходить медицинские обследования, сдачу анализов крови и сканирование для контроля состояния здоровья. Несмотря на положительные изменения в своем здоровье, Линдси Эллис отметила, что болезнь оказала серьезное влияние на ее жизнь. Она столкнулась с невропатией, ощущением покалывания в ногах, которое возникает после пробуждения и проходит через некоторое время. Ранее оториноларинголог НМИЦ онкологии имени Петрова Александр Калашников сообщил, что среди симптомов рака носоглотки существуют ощущение инородного тела в горле, носовые кровотечения и трудности с дыханием. Врач отметил, что люди часто не реагируют на эти признаки и списывают их на другие заболевания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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