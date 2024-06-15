Шольц высказался о переговорах с Путиным после его предложения закончить СВО

Шольц не исключил возобновления контакта с Путиным
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НАТО. stock, Олаф Шольц, канцлер,  stock
Олаф Шольц заявил, что не против начать диалог с Владимиром Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не против возобновить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным для решения конфликта на Украине. По его мнению, для этого должен настать подходящий момент.

«Я всегда говорил, что я снова возобновлю контакты с Путиным. Но для этого нужен подходящий момент — должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл», — высказался Олаф Шольц в интервью ARD.

До этого Путин выдвинул реальное условие для прекращения огня. Согласно ему, Украина выводит свои войска из зоны спецоперации и признает новые территории РФ. Сам президент отмечал, что это последнее мирное предложение для Киева.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не против возобновить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным для решения конфликта на Украине. По его мнению, для этого должен настать подходящий момент. «Я всегда говорил, что я снова возобновлю контакты с Путиным. Но для этого нужен подходящий момент — должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл», — высказался Олаф Шольц в интервью ARD. До этого Путин выдвинул реальное условие для прекращения огня. Согласно ему, Украина выводит свои войска из зоны спецоперации и признает новые территории РФ. Сам президент отмечал, что это последнее мирное предложение для Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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