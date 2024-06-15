Шольц высказался о переговорах с Путиным после его предложения закончить СВО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не против возобновить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным для решения конфликта на Украине. По его мнению, для этого должен настать подходящий момент.
«Я всегда говорил, что я снова возобновлю контакты с Путиным. Но для этого нужен подходящий момент — должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл», — высказался Олаф Шольц в интервью
До этого Путин выдвинул реальное условие для прекращения огня. Согласно ему, Украина выводит свои войска из зоны спецоперации и признает новые территории РФ. Сам президент отмечал, что это последнее мирное предложение для Киева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.