В мире Европа Шольц высказался о переговорах с Путиным после его предложения закончить СВО Шольц не исключил возобновления контакта с Путиным 15 июня 2024 в 16:23 Размер текста - 17 + Олаф Шольц заявил, что не против начать диалог с Владимиром Путиным Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не против возобновить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным для решения конфликта на Украине. По его мнению, для этого должен настать подходящий момент. «Я всегда говорил, что я снова возобновлю контакты с Путиным. Но для этого нужен подходящий момент — должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл», — высказался Олаф Шольц в интервью ARD . До этого Путин выдвинул реальное условие для прекращения огня. Согласно ему, Украина выводит свои войска из зоны спецоперации и признает новые территории РФ. Сам президент отмечал, что это последнее мирное предложение для Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не против возобновить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным для решения конфликта на Украине. По его мнению, для этого должен настать подходящий момент. «Я всегда говорил, что я снова возобновлю контакты с Путиным. Но для этого нужен подходящий момент — должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл», — высказался Олаф Шольц в интервью ARD. До этого Путин выдвинул реальное условие для прекращения огня. Согласно ему, Украина выводит свои войска из зоны спецоперации и признает новые территории РФ. Сам президент отмечал, что это последнее мирное предложение для Киева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям