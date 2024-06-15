Политэлиты УрФО обсуждают возможность получения Якушевым должности в Совфеде

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Уральский политбомонд гадает, получит ли полпред Владимир Якушев пост в Совете Федерации
Уральский политбомонд гадает, получит ли полпред Владимир Якушев пост в Совете Федерации Фото:

Политэлиты Уральского федерального округа обсуждают вероятность получения Владимиром Якушевым статуса сенатора в Совете Федерации после назначения его на пост секретаря Генсовета «Единой России». Об этом URA.RU рассказал источник в уральском политическом истеблишменте.

«Элиты гадают, какой регион выдвинет Якушева в Софвед. Осенью на Урале пройдут выборы губернаторов в Челябинской, Курганской области и ХМАО. Но, к примеру, [врио губернатора Автономного округа] Руслан Кухарук уже публично пообещал место в Совете Федерации РФ от Югры экс-главе региона Наталье Комаровой. Также он мог бы сменить Андрея Турчака, который был сенатором от заксобрания Псковской области до своего назначения президентом России Владимиром Путиным врио главы Республики Алтай», — сообщает инсайдер.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с журналистом агентства заявил, что в случае необходимости Якушев может стать сенатором от любого российского региона, где осенью будут выборы губернаторов или регионального парламента, поскольку пост секретаря генсека ЕР — это федеральная должность. «Выборы губернаторов пройдут в двух десятках субъектов, и любой из них может предложить до трех кандидатов в Совет Федерации. Якушев, получив назначение на пост секретаря Генсовета ЕР, может стать таким кандидатом практически в любом регионе, где договорятся, что в этом есть необходимость», — отметил политолог.

Однако источник URA.RU в уральском политистеблишменте считает любые рассуждения на тему перехода Якушева в Совфед не имеющими под собой оснований. «Он остается на посту полпреда в УрФО, и эту должность нельзя совмещать со статусом сенатора», — заметил информатор.

Ранее URA.RU писало, что уральский полпред Владимир Якушев будет совмещать две должности — полпреда в УрФО и секретаря Генсовета ЕР. Однако в политистеблишменте Урала ждут нового полпреда даже после того, как эту информацию опровергла команда Якушева.

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Политэлиты Уральского федерального округа обсуждают вероятность получения Владимиром Якушевым статуса сенатора в Совете Федерации после назначения его на пост секретаря Генсовета «Единой России». Об этом URA.RU рассказал источник в уральском политическом истеблишменте. «Элиты гадают, какой регион выдвинет Якушева в Софвед. Осенью на Урале пройдут выборы губернаторов в Челябинской, Курганской области и ХМАО. Но, к примеру, [врио губернатора Автономного округа] Руслан Кухарук уже публично пообещал место в Совете Федерации РФ от Югры экс-главе региона Наталье Комаровой. Также он мог бы сменить Андрея Турчака, который был сенатором от заксобрания Псковской области до своего назначения президентом России Владимиром Путиным врио главы Республики Алтай», — сообщает инсайдер. Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с журналистом агентства заявил, что в случае необходимости Якушев может стать сенатором от любого российского региона, где осенью будут выборы губернаторов или регионального парламента, поскольку пост секретаря генсека ЕР — это федеральная должность. «Выборы губернаторов пройдут в двух десятках субъектов, и любой из них может предложить до трех кандидатов в Совет Федерации. Якушев, получив назначение на пост секретаря Генсовета ЕР, может стать таким кандидатом практически в любом регионе, где договорятся, что в этом есть необходимость», — отметил политолог. Однако источник URA.RU в уральском политистеблишменте считает любые рассуждения на тему перехода Якушева в Совфед не имеющими под собой оснований. «Он остается на посту полпреда в УрФО, и эту должность нельзя совмещать со статусом сенатора», — заметил информатор. Ранее URA.RU писало, что уральский полпред Владимир Якушев будет совмещать две должности — полпреда в УрФО и секретаря Генсовета ЕР. Однако в политистеблишменте Урала ждут нового полпреда даже после того, как эту информацию опровергла команда Якушева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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