Нового полпреда на Урале ждут даже после опровержения от команды Якушева

15 июня 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кобылкин (слева) и Владимир Якушев хорошо знакомы по совместной работе в «тюменской матрешке» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нового полпреда президента РФ в УрФО ждут на следующей неделе — даже несмотря на то, что в аппарате действующего полпреда Владимира Якушева официально заявляют: он продолжит работу на Урале после назначения секретарем генсовета «Единой России». Настроения в политтусовке URA.RU передали несколько информированных источников. И назвали, кого обсуждают в качестве фаворита. Лидер ЕР Дмитрий Медведев представил Якушева однопартийцам 15 июня — пока в статусе врио секретаря. Эта должность освободилась в начале июня — после того, как Андрей Турчак был назначен президентом Владимиром Путиным врио главы Алтая. «Владимир Якушев также продолжит работу на посту полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе», — уточнили URA.RU в аппарате полпредства. «Но физически это [совмещение] невозможно», — настаивает близкий к свердловскому кабмину собеседник. «По срокам, думаю, на следующей неделе может все свершиться (то есть переход Якушева на новую работу и назначение нового полпреда — прим. ред.)», — уточнил его коллега. «Какое-то время Якушев будет совмещать: день, два или три. На следующей неделе, думаю, появится новый полпред», — анонсировал в это же время близкий к окружным властям собеседник. Владимир Якушев работает полпредом с ноября 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Переезд Якушева в столицу — а точнее, возвращение (ведь он был министром строительства РФ в 2018—2020 годах) — обсуждался с весны. По завершении президентских выборов, которые все регионы Урала под кураторством Якушева провели успешно, ему, как сообщало URA.RU, предложили войти в новый состав правительства. Но Якушев отказался, считая и работу полпреда достаточно ответственной. По прошествии времени источник в его окружении эту версию подтвердил. И добавил: «Якушев за время госслужбы приобрел такой вес, что может позволить себе отклонять предложения даже с самого высокого уровня». Слухи об отъезде возобновились в начале июня — когда газета «Ведомости» назвала Якушева основным кандидатом в преемники Турчака. Затем наступило затишье. Собеседник URA.RU в екатеринбургской политтусовке, регулярно посещающий Москву, утверждает, что, по его данным, изначально предполагалось, что о новой работе Якушева будет объявлено раньше — то есть в первой декаде июня. «Сменить его должен был [начальник управления внутренней политики администрации президента РФ Андрей] Ярин. Но ему буквально в последний момент удалось сохраниться. Поэтому и возникла пауза», — говорит источник. Путин переназначил Ярина 12 июня. «Я бы очень удивился, если бы Ярин появился в списке кандидатов», — парирует близкий к полпредству собеседник. Новость по теме Путин оставил в Кремле кандидата в полпреды по УрФО По его словам, в разное время среди потенциальных новых полпредов он слышал фамилии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. А другой источник — главы Свердловской области Евгения Куйвашева (был полпредом в 2011—2012 годах). А URA.RU называло также начальника кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева (его Путин в итоге тоже сохранил в АП). «Никакой интриги с новым полпредом уже нет. Им должен стать [депутат Госдумы, глава комитета по экологии Дмитрий] Кобылкин», — поделился один из источников URA.RU, подтвердив таким образом версию, которая обсуждается в политических telegram-каналах с вечера 14 июня. Дмитрий Кобылкин прекрасно знаком уральскому истеблишменту Фото: Роман Наумов © URA.RU Кобылкину 52 года. Он родился в Астрахани. В 2010—2018 годах возглавлял ЯНАО, затем перешел в правительство РФ на должность главы Минприроды (занимал до ноября 2020-го), а в парламент избрался в сентябре 2021-го. Один из источников URA.RU причисляет Кобылкина к двум группа влияния. Первая — мэр Москвы Сергея Собянин (к ней относят и Якушева). Вторая — «Новатэк» Леонида Михельсона. «Это будет комфортный для губернаторов округа полпред. Он придет надолго, а не как Якушев, изначально имевший перспективы вернуться в Москву», — рассуждает (возможно, раньше времени) один из источников. Такая же позиция у другого. «Кобылкин знает округ в целом. Поэтому, на мой взгляд, у него самые высокие шансы [стать полпредом]», — пока осторожен другой. Еще один источник знает, что Кобылкина хотят вернуть на Урал, чтобы освободить место в комитете Госдумы для бывшего вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Она была вице-премьером РФ в 2020—2024 годах и курировала как раз вопросы экологии. В мае Абрамченко не попала в состав нового федерального правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нового полпреда президента РФ в УрФО ждут на следующей неделе — даже несмотря на то, что в аппарате действующего полпреда Владимира Якушева официально заявляют: он продолжит работу на Урале после назначения секретарем генсовета «Единой России». Настроения в политтусовке URA.RU передали несколько информированных источников. И назвали, кого обсуждают в качестве фаворита. Лидер ЕР Дмитрий Медведев представил Якушева однопартийцам 15 июня — пока в статусе врио секретаря. Эта должность освободилась в начале июня — после того, как Андрей Турчак был назначен президентом Владимиром Путиным врио главы Алтая. «Владимир Якушев также продолжит работу на посту полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе», — уточнили URA.RU в аппарате полпредства. «Но физически это [совмещение] невозможно», — настаивает близкий к свердловскому кабмину собеседник. Переезд Якушева в столицу — а точнее, возвращение (ведь он был министром строительства РФ в 2018—2020 годах) — обсуждался с весны. По завершении президентских выборов, которые все регионы Урала под кураторством Якушева провели успешно, ему, как сообщало URA.RU, предложили войти в новый состав правительства. Но Якушев отказался, считая и работу полпреда достаточно ответственной. По прошествии времени источник в его окружении эту версию подтвердил. И добавил: «Якушев за время госслужбы приобрел такой вес, что может позволить себе отклонять предложения даже с самого высокого уровня». Слухи об отъезде возобновились в начале июня — когда газета «Ведомости» назвала Якушева основным кандидатом в преемники Турчака. Затем наступило затишье. Собеседник URA.RU в екатеринбургской политтусовке, регулярно посещающий Москву, утверждает, что, по его данным, изначально предполагалось, что о новой работе Якушева будет объявлено раньше — то есть в первой декаде июня. «Сменить его должен был [начальник управления внутренней политики администрации президента РФ Андрей] Ярин. Но ему буквально в последний момент удалось сохраниться. Поэтому и возникла пауза», — говорит источник. Путин переназначил Ярина 12 июня. «Я бы очень удивился, если бы Ярин появился в списке кандидатов», — парирует близкий к полпредству собеседник. По его словам, в разное время среди потенциальных новых полпредов он слышал фамилии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. А другой источник — главы Свердловской области Евгения Куйвашева (был полпредом в 2011—2012 годах). А URA.RU называло также начальника кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева (его Путин в итоге тоже сохранил в АП). «Никакой интриги с новым полпредом уже нет. Им должен стать [депутат Госдумы, глава комитета по экологии Дмитрий] Кобылкин», — поделился один из источников URA.RU, подтвердив таким образом версию, которая обсуждается в политических telegram-каналах с вечера 14 июня. Кобылкину 52 года. Он родился в Астрахани. В 2010—2018 годах возглавлял ЯНАО, затем перешел в правительство РФ на должность главы Минприроды (занимал до ноября 2020-го), а в парламент избрался в сентябре 2021-го. Один из источников URA.RU причисляет Кобылкина к двум группа влияния. Первая — мэр Москвы Сергея Собянин (к ней относят и Якушева). Вторая — «Новатэк» Леонида Михельсона. «Это будет комфортный для губернаторов округа полпред. Он придет надолго, а не как Якушев, изначально имевший перспективы вернуться в Москву», — рассуждает (возможно, раньше времени) один из источников. Такая же позиция у другого. «Кобылкин знает округ в целом. Поэтому, на мой взгляд, у него самые высокие шансы [стать полпредом]», — пока осторожен другой. Еще один источник знает, что Кобылкина хотят вернуть на Урал, чтобы освободить место в комитете Госдумы для бывшего вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Она была вице-премьером РФ в 2020—2024 годах и курировала как раз вопросы экологии. В мае Абрамченко не попала в состав нового федерального правительства.