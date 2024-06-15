Происшествия СК организовал проверку из-за взрыва в Саратове 15 июня 2024 в 20:42 Размер текста - 17 + Роман Бусаргин отмечал, что газопровод мог взорваться из-за аномальной жары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По факту взрыва на газопроводе в Саратове организована проверка. Об этом сообщили в СУ СК России по Саратовской области. «Организована доследственная проверка по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По результатам проверки будет принято соответствующее решение», — сообщает СУ СК в своем telegram-канале . Там подтвердили, что взрыв произошел на газопроводе под землей. Это случилось в селе Сторожевка. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что взрыв произошел из-за жары, согласно предварительной информации. По его словам, аномальная погода привела к разгерметизации трубы. Очевидцы говорили, что огонь был виден за несколько километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! По факту взрыва на газопроводе в Саратове организована проверка. Об этом сообщили в СУ СК России по Саратовской области. «Организована доследственная проверка по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По результатам проверки будет принято соответствующее решение», — сообщает СУ СК в своем telegram-канале. Там подтвердили, что взрыв произошел на газопроводе под землей. Это случилось в селе Сторожевка. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что взрыв произошел из-за жары, согласно предварительной информации. По его словам, аномальная погода привела к разгерметизации трубы. Очевидцы говорили, что огонь был виден за несколько километров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям