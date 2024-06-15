СК организовал проверку из-за взрыва в Саратове

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
Роман Бусаргин отмечал, что газопровод мог взорваться из-за аномальной жары Фото:

По факту взрыва на газопроводе в Саратове организована проверка. Об этом сообщили в СУ СК России по Саратовской области.

«Организована доследственная проверка по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По результатам проверки будет принято соответствующее решение», — сообщает СУ СК в своем telegram-канале.

Там подтвердили, что взрыв произошел на газопроводе под землей. Это случилось в селе Сторожевка.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что взрыв произошел из-за жары, согласно предварительной информации. По его словам, аномальная погода привела к разгерметизации трубы. Очевидцы говорили, что огонь был виден за несколько километров.

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По факту взрыва на газопроводе в Саратове организована проверка. Об этом сообщили в СУ СК России по Саратовской области. «Организована доследственная проверка по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По результатам проверки будет принято соответствующее решение», — сообщает СУ СК в своем telegram-канале. Там подтвердили, что взрыв произошел на газопроводе под землей. Это случилось в селе Сторожевка. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что взрыв произошел из-за жары, согласно предварительной информации. По его словам, аномальная погода привела к разгерметизации трубы. Очевидцы говорили, что огонь был виден за несколько километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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