15 июня 2024

В Саратове не обнаружили внешнего воздействия на горевший газопровод

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
На газопроводе начнутся ремонтные работы после взрыва Фото:

На газопровод, горевший в Саратовской области, не было осуществлено внешнего воздействия. Об этом сообщило Минпромэнерго региона.

«Подтверждено отсутствие внешнего воздействия на газопровод. Газовой компании разрешили приступить к ремонтным работам», — заявили в ведомстве в telegram-канале. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что возгорание на газопроводе произошло из-за разгермитизации.

Взрыв на газохранилище близ Саратова произошел 15 июня. Очевидцы сообщали, что огонь видно за несколько километров. По факту ЧП Следственный комитет организовал проверку.

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На газопровод, горевший в Саратовской области, не было осуществлено внешнего воздействия. Об этом сообщило Минпромэнерго региона. «Подтверждено отсутствие внешнего воздействия на газопровод. Газовой компании разрешили приступить к ремонтным работам», — заявили в ведомстве в telegram-канале. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что возгорание на газопроводе произошло из-за разгермитизации. Взрыв на газохранилище близ Саратова произошел 15 июня. Очевидцы сообщали, что огонь видно за несколько километров. По факту ЧП Следственный комитет организовал проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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