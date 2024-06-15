В Саратове не обнаружили внешнего воздействия на горевший газопровод

15 июня 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

На газопроводе начнутся ремонтные работы после взрыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На газопровод, горевший в Саратовской области, не было осуществлено внешнего воздействия. Об этом сообщило Минпромэнерго региона. «Подтверждено отсутствие внешнего воздействия на газопровод. Газовой компании разрешили приступить к ремонтным работам», — заявили в ведомстве в telegram-канале. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что возгорание на газопроводе произошло из-за разгермитизации. Взрыв на газохранилище близ Саратова произошел 15 июня. Очевидцы сообщали, что огонь видно за несколько километров. По факту ЧП Следственный комитет организовал проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На газопровод, горевший в Саратовской области, не было осуществлено внешнего воздействия. Об этом сообщило Минпромэнерго региона. «Подтверждено отсутствие внешнего воздействия на газопровод. Газовой компании разрешили приступить к ремонтным работам», — заявили в ведомстве в telegram-канале. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что возгорание на газопроводе произошло из-за разгермитизации. Взрыв на газохранилище близ Саратова произошел 15 июня. Очевидцы сообщали, что огонь видно за несколько километров. По факту ЧП Следственный комитет организовал проверку.