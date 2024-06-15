В Саратове не обнаружили внешнего воздействия на горевший газопровод

На газопровод, горевший в Саратовской области, не было осуществлено внешнего воздействия. Об этом сообщило Минпромэнерго региона.
«Подтверждено отсутствие внешнего воздействия на газопровод. Газовой компании разрешили приступить к ремонтным работам», — заявили в ведомстве в telegram-канале. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что возгорание на газопроводе произошло из-за разгермитизации.
Взрыв на газохранилище близ Саратова произошел 15 июня. Очевидцы сообщали, что огонь видно за несколько километров. По факту ЧП Следственный комитет организовал проверку.
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