Reuters: участники конференции по Украине хотят привлечь к диалогу все стороны

16 июня 2024 в 05:42 Размер текста - 17 +

Достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами, говорится в документе Фото: Василий Заболотных © URA.RU Страны-участницы конференции по Украине, которая проходит в Швейцарии, выступили за привлечение к диалогу всех сторон конфликта. Об этом говорится в проекте коммюнике. «Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. По этой причине мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон», — говорится в документе. Информацию передает агентство Reuters. Ранее сообщалось, что в проект коммюнике саммита входят тезисы о контроле Киева над Запорожской АЭС. В документе также указано, что участники саммита также настаивают на «свободном, полном и безопасном» коммерческом судоходстве в Азовском и Черном морях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны-участницы конференции по Украине, которая проходит в Швейцарии, выступили за привлечение к диалогу всех сторон конфликта. Об этом говорится в проекте коммюнике. «Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. По этой причине мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон», — говорится в документе. Информацию передает агентство Reuters. Ранее сообщалось, что в проект коммюнике саммита входят тезисы о контроле Киева над Запорожской АЭС. В документе также указано, что участники саммита также настаивают на «свободном, полном и безопасном» коммерческом судоходстве в Азовском и Черном морях.