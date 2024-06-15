Reuters: участники конференции по Украине хотят привлечь к диалогу все стороны

Страны-участницы конференции по Украине, которая проходит в Швейцарии, выступили за привлечение к диалогу всех сторон конфликта. Об этом говорится в проекте коммюнике.
«Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. По этой причине мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон», — говорится в документе. Информацию
Ранее сообщалось, что в проект коммюнике саммита входят тезисы о контроле Киева над Запорожской АЭС. В документе также указано, что участники саммита также настаивают на «свободном, полном и безопасном» коммерческом судоходстве в Азовском и Черном морях.
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