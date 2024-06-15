15 июня 2024

Reuters: участники конференции по Украине хотят привлечь к диалогу все стороны

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Фото. Пермь., флаг украины
Достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами, говорится в документе Фото:

Страны-участницы конференции по Украине, которая проходит в Швейцарии, выступили за привлечение к диалогу всех сторон конфликта. Об этом говорится в проекте коммюнике.

«Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. По этой причине мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон», — говорится в документе. Информацию передает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что в проект коммюнике саммита входят тезисы о контроле Киева над Запорожской АЭС. В документе также указано, что участники саммита также настаивают на «свободном, полном и безопасном» коммерческом судоходстве в Азовском и Черном морях.

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Страны-участницы конференции по Украине, которая проходит в Швейцарии, выступили за привлечение к диалогу всех сторон конфликта. Об этом говорится в проекте коммюнике. «Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. По этой причине мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон», — говорится в документе. Информацию передает агентство Reuters. Ранее сообщалось, что в проект коммюнике саммита входят тезисы о контроле Киева над Запорожской АЭС. В документе также указано, что участники саммита также настаивают на «свободном, полном и безопасном» коммерческом судоходстве в Азовском и Черном морях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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