Европа не будет выделять новый кредит на 50 млрд Украине из активов РФ

16 июня 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

В Европе сосредоточены все активы, поэтому она не будет выделять военную помощь Киеву, заявила Мелони Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европа отказалась выделять Украине военную помощь в размере 50 миллиардов долларов, которые должны были быть взяты из замороженных российских активов. Поэтому финансовый кредит будет предоставлен со стороны США и, возможно, других западных стран. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. «50-миллиардный кредит Украине предоставят США, также могут участвовать Канада, Великобритания и Япония. В настоящее время европейские страны не вмешиваются», — заявила Мелони в ходе саммита стран G7 в Борго-Эгнация. Ее слова передает RaiNews . Отрешенность европейской стороны от выделения военной помощи Киеву объяснили тем, что на данный момент все активы мобилизованы на этой территории. Отмечается, что Европа внесла свой вклад тем, что определила гарантийный механизм погашения кредита. Ранее вице-президент США Камала Харрис сообщила, что американская сторона выделит Украине более 1,5 млрд долларов для энергетического сектора, гуманитарных нужд и гражданской безопасности. Эти меры поддержки призваны помочь Киеву справиться с последствиями разрушений энергетической инфраструктуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европа отказалась выделять Украине военную помощь в размере 50 миллиардов долларов, которые должны были быть взяты из замороженных российских активов. Поэтому финансовый кредит будет предоставлен со стороны США и, возможно, других западных стран. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. «50-миллиардный кредит Украине предоставят США, также могут участвовать Канада, Великобритания и Япония. В настоящее время европейские страны не вмешиваются», — заявила Мелони в ходе саммита стран G7 в Борго-Эгнация. Ее слова передает RaiNews. Отрешенность европейской стороны от выделения военной помощи Киеву объяснили тем, что на данный момент все активы мобилизованы на этой территории. Отмечается, что Европа внесла свой вклад тем, что определила гарантийный механизм погашения кредита. Ранее вице-президент США Камала Харрис сообщила, что американская сторона выделит Украине более 1,5 млрд долларов для энергетического сектора, гуманитарных нужд и гражданской безопасности. Эти меры поддержки призваны помочь Киеву справиться с последствиями разрушений энергетической инфраструктуры.