Медики извлекли неразорвавшийся боеприпас из тела раненого бойца

Российские военные медики извлекли из тела раненого военнослужащего неразорвавшийся боеприпас. Об этом рассказал ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки войск «Запад».
«Неразорвавшийся боеприпас из бедра вынимали. <...> Снаряд как раз находился в проекции бедренной артерии», — передает слова хирурга РИА Новости. Тот добавил, что для проведения этой сложной процедуры медики надели бронежилеты и каски, чтобы обезопасить себя.
Совместно с сосудистыми хирургами врачам удалось выделить бедренную артерию и аккуратно извлечь снаряд, избежав массивного кровотечения. Несмотря на трудности, коллектив врачей успешно справился с этой непростой задачей. Хирург выразил надежду, что их самоотверженный труд приблизит победу российской армии в СВО.
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