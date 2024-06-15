15 июня 2024

Назван самый любимый алкоголь россиян

Глава Luding Group Хачатурян: пиво занимает около 80% алкогольного рынка в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Пиво по-прежнему является самым популярным алкогольным напитком в России, заявил Эрнест Хачатурян
Пиво по-прежнему является самым популярным алкогольным напитком в России, заявил Эрнест Хачатурян Фото:

Наиболее популярным алкогольным напитком среди россиян является пиво. Оно занимает около 80% отечественного алкогольного рынка. Об этом рассказал председатель совета директоров алкогольной компании Luding Group Эрнест Хачатурян.

«Для нашей страны характерно пиво-водочное потребление. На рынке сейчас почти 80% занимает пиво», — передает слова Хачатуряна РИА Новости. Что касается сегмента крепкого алкоголя, у россиян возрастает интерес к коньяку, подчеркнул председатель. 

Хачатурян отметил, что продажи водки в стране стагнируют, показывая годовой прирост всего в 1%. В целом потребление крепкого алкоголя в 2023 году увеличилось на 5% по сравнению с 2022 годом, при этом наблюдается перераспределение спроса между различными брендами, в том числе на фоне ухода с рынка зарубежных игроков.

Говоря о вине, эксперт подчеркнул, что для расширения винного кругозора потребителей необходимо сначала познакомить их с базовыми вариантами напитка. Этому способствует развитие внутреннего туризма, заключил Хачатурян.

Пять лет назад, согласно данным платформы фискальных данных «Такском», самым популярным алкогольным напитком у россиян также было пиво. За ним следовали вино, водка, коньяк и сидр. Эксперты составляли рейтинг на основе анализа более 15 миллиардов кассовых чеков.

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Наиболее популярным алкогольным напитком среди россиян является пиво. Оно занимает около 80% отечественного алкогольного рынка. Об этом рассказал председатель совета директоров алкогольной компании Luding Group Эрнест Хачатурян. «Для нашей страны характерно пиво-водочное потребление. На рынке сейчас почти 80% занимает пиво», — передает слова Хачатуряна РИА Новости. Что касается сегмента крепкого алкоголя, у россиян возрастает интерес к коньяку, подчеркнул председатель.  Хачатурян отметил, что продажи водки в стране стагнируют, показывая годовой прирост всего в 1%. В целом потребление крепкого алкоголя в 2023 году увеличилось на 5% по сравнению с 2022 годом, при этом наблюдается перераспределение спроса между различными брендами, в том числе на фоне ухода с рынка зарубежных игроков. Говоря о вине, эксперт подчеркнул, что для расширения винного кругозора потребителей необходимо сначала познакомить их с базовыми вариантами напитка. Этому способствует развитие внутреннего туризма, заключил Хачатурян. Пять лет назад, согласно данным платформы фискальных данных «Такском», самым популярным алкогольным напитком у россиян также было пиво. За ним следовали вино, водка, коньяк и сидр. Эксперты составляли рейтинг на основе анализа более 15 миллиардов кассовых чеков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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