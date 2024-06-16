В ДНР погиб российский корреспондент

16 июня 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

В ДНР погиб корреспондент Никита Цицаги, уточнили оперативные службы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате атаки ВСУ в Донецкой Народной Республике погиб российский журналист Никита Цицаги. Об этом рассказали в оперативных службах. «В ДНР погиб корреспондент Никита Цицаги», — передает ТАСС сообщение оперативных служб. Там добавили, что причиной гибели стал обстрел со стороны ВСУ. Обновлено в 12:04. Никита Цицаги — журналист агентства NEWS.ru. Сообщается, что военкор погиб под Угледаром при атаке дронов Вооруженных сил Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате атаки ВСУ в Донецкой Народной Республике погиб российский журналист Никита Цицаги. Об этом рассказали в оперативных службах. «В ДНР погиб корреспондент Никита Цицаги», — передает ТАСС сообщение оперативных служб. Там добавили, что причиной гибели стал обстрел со стороны ВСУ. Обновлено в 12:04. Никита Цицаги — журналист агентства NEWS.ru. Сообщается, что военкор погиб под Угледаром при атаке дронов Вооруженных сил Украины.