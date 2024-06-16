В ДНР погиб российский корреспондент

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка сельскохозяйственной техники Агротехнологии 2024 в PERM EXPO. Пермь , микрофон, россия, корреспондент, репортер
В ДНР погиб корреспондент Никита Цицаги, уточнили оперативные службы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки ВСУ в Донецкой Народной Республике погиб российский журналист Никита Цицаги. Об этом рассказали в оперативных службах.

«В ДНР погиб корреспондент Никита Цицаги», — передает ТАСС сообщение оперативных служб. Там добавили, что причиной гибели стал обстрел со стороны ВСУ.

Обновлено в 12:04. Никита Цицаги — журналист агентства NEWS.ru. Сообщается, что военкор погиб под Угледаром при атаке дронов Вооруженных сил Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате атаки ВСУ в Донецкой Народной Республике погиб российский журналист Никита Цицаги. Об этом рассказали в оперативных службах. «В ДНР погиб корреспондент Никита Цицаги», — передает ТАСС сообщение оперативных служб. Там добавили, что причиной гибели стал обстрел со стороны ВСУ. Обновлено в 12:04. Никита Цицаги — журналист агентства NEWS.ru. Сообщается, что военкор погиб под Угледаром при атаке дронов Вооруженных сил Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...