В ДНР погиб российский корреспондент

В ДНР погиб корреспондент Никита Цицаги, уточнили оперативные службы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате атаки ВСУ в Донецкой Народной Республике погиб российский журналист Никита Цицаги. Об этом рассказали в оперативных службах.
«В ДНР погиб корреспондент Никита Цицаги», — передает ТАСС сообщение оперативных служб. Там добавили, что причиной гибели стал обстрел со стороны ВСУ.
Обновлено в 12:04. Никита Цицаги — журналист агентства
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