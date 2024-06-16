ТАСС: захвативших заложников в СИЗО Ростова могли координировать извне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Действия захватчиков заложников в СИЗО могли быть скоординированы извне, заявили правоохранители
Действия захватчиков заложников в СИЗО могли быть скоординированы извне, заявили правоохранители Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Проверяется версия, что действия преступников, захвативших заложников в ростовском СИЗО, могли быть скоординированы извне. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Действия преступников могли координироваться извне», — передает слова правоохранителей ТАСС. Там добавили, что данная версия будет проверена. 

Шесть заключенных 16 июня захватили в качестве заложников сотрудников СИЗО. Преступники выдвинули ряд требований, а именно — предоставить им автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно покинуть СИЗО в обмен на освобождение удерживаемых ими заложников. Также известно, что заключенные содержались в разных камерах, но при этом у них была возможность общаться друг с другом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проверяется версия, что действия преступников, захвативших заложников в ростовском СИЗО, могли быть скоординированы извне. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «Действия преступников могли координироваться извне», — передает слова правоохранителей ТАСС. Там добавили, что данная версия будет проверена.  Шесть заключенных 16 июня захватили в качестве заложников сотрудников СИЗО. Преступники выдвинули ряд требований, а именно — предоставить им автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно покинуть СИЗО в обмен на освобождение удерживаемых ими заложников. Также известно, что заключенные содержались в разных камерах, но при этом у них была возможность общаться друг с другом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...