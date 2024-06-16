ТАСС: захвативших заложников в СИЗО Ростова могли координировать извне

Проверяется версия, что действия преступников, захвативших заложников в ростовском СИЗО, могли быть скоординированы извне. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Действия преступников могли координироваться извне», — передает слова правоохранителей ТАСС. Там добавили, что данная версия будет проверена.
Шесть заключенных 16 июня захватили в качестве заложников сотрудников СИЗО. Преступники выдвинули ряд требований, а именно — предоставить им автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно покинуть СИЗО в обмен на освобождение удерживаемых ими заложников. Также известно, что заключенные содержались в разных камерах, но при этом у них была возможность общаться друг с другом.
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