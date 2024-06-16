СК возбудил дело после захвата заложников в СИЗО Ростова

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Территория у СИЗО-1 оцеплена, ведутся переговоры
Территория у СИЗО-1 оцеплена, ведутся переговоры Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Ростовское управление СК России возбудил уголовное дело после захвата заложников в СИЗО-1. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. 

«Возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника)», — указано в сообщении ведомства. Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Утром 16 июня шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Преступники выдвинули требования. ФСИН проверит режимный объект, в частности, выяснит, откуда у преступников взялись оружие и флаги запрещенной террористической организации ИГИЛ

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Ростовское управление СК России возбудил уголовное дело после захвата заложников в СИЗО-1. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.  «Возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника)», — указано в сообщении ведомства. Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Утром 16 июня шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Преступники выдвинули требования. ФСИН проверит режимный объект, в частности, выяснит, откуда у преступников взялись оружие и флаги запрещенной террористической организации ИГИЛ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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