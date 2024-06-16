Зеленский анонсировал второй «Саммит мира», перед которым обещал переговоры с РФ

Глава Украины Владимир Зеленский после окончания саммита в Швейцарии анонсировал следующий. Ранее Зеленский обещал, что собирается предоставить России предложение по миру перед второй конференцией.
«Первый и второй саммит мира должны объединить нашу работу относительно деталей мира. Мы в состоянии войны и не имеем времени на продолжительную работу. Движение к миру — значит, действовать быстро. Подготовка займет месяцы, не годы», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир саммита ведет youtube-канал офиса президента Украины.
Во время первого дня саммита Зеленский пообещал, что Киев предоставит России предложения по миру после того, как они будут обговорены с международным сообществом. Он предположил, что это произойдет перед второй подобной конференцией.
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