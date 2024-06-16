Зеленский анонсировал второй «Саммит мира», перед которым обещал переговоры с РФ

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Подготовка к следующему саммиту займет не годы, а месяцы, заявил Владимир Зеленский Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский после окончания саммита в Швейцарии анонсировал следующий. Ранее Зеленский обещал, что собирается предоставить России предложение по миру перед второй конференцией.

«Первый и второй саммит мира должны объединить нашу работу относительно деталей мира. Мы в состоянии войны и не имеем времени на продолжительную работу. Движение к миру — значит, действовать быстро. Подготовка займет месяцы, не годы», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир саммита ведет youtube-канал офиса президента Украины.

Во время первого дня саммита Зеленский пообещал, что Киев предоставит России предложения по миру после того, как они будут обговорены с международным сообществом. Он предположил, что это произойдет перед второй подобной конференцией.

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Глава Украины Владимир Зеленский после окончания саммита в Швейцарии анонсировал следующий. Ранее Зеленский обещал, что собирается предоставить России предложение по миру перед второй конференцией. «Первый и второй саммит мира должны объединить нашу работу относительно деталей мира. Мы в состоянии войны и не имеем времени на продолжительную работу. Движение к миру — значит, действовать быстро. Подготовка займет месяцы, не годы», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир саммита ведет youtube-канал офиса президента Украины. Во время первого дня саммита Зеленский пообещал, что Киев предоставит России предложения по миру после того, как они будут обговорены с международным сообществом. Он предположил, что это произойдет перед второй подобной конференцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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