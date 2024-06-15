Зеленский раскрыл, когда начнутся попытки договориться с Россией

Зеленский собирается передать РФ план по миру перед вторым саммитом по Украине

15 июня 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что передаст РФ план по миру на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев предоставит России предложения по миру после того, как они будут обговорены с международным сообществом. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите в Швейцарии, предположив, что это произойдет перед второй конференцией. «Основа для нас — это важность того, чтобы все вопросы по предложениям были обговорены. Потом они будут переданы представителям России. На втором саммите мы действительно можем говорить об окончании конфликта», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир саммита ведет youtube-канал офиса президента Украины. Российская сторона отмечала, что не примет предложения Киева, которые будут сформированы на саммите. Дело в том, что обсуждение конфликта на Украине, которое идет в Швейцарии, проходит без участия РФ, ее не пригласили. Поэтому часть участников саммита согласилась с тем, что он не состоится в полной мере. Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине вывести войска с новых регионов РФ, а также прекратить огонь. Российский глава уточнил, что если Киев отвергнет и эти условия, то в дальнейшем позиция будет жестче. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев предоставит России предложения по миру после того, как они будут обговорены с международным сообществом. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите в Швейцарии, предположив, что это произойдет перед второй конференцией. «Основа для нас — это важность того, чтобы все вопросы по предложениям были обговорены. Потом они будут переданы представителям России. На втором саммите мы действительно можем говорить об окончании конфликта», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир саммита ведет youtube-канал офиса президента Украины. Российская сторона отмечала, что не примет предложения Киева, которые будут сформированы на саммите. Дело в том, что обсуждение конфликта на Украине, которое идет в Швейцарии, проходит без участия РФ, ее не пригласили. Поэтому часть участников саммита согласилась с тем, что он не состоится в полной мере. Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине вывести войска с новых регионов РФ, а также прекратить огонь. Российский глава уточнил, что если Киев отвергнет и эти условия, то в дальнейшем позиция будет жестче.