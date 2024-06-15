Зеленский раскрыл, когда начнутся попытки договориться с Россией

Зеленский собирается передать РФ план по миру перед вторым саммитом по Украине
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский заявил, что передаст РФ план по миру на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев предоставит России предложения по миру после того, как они будут обговорены с международным сообществом. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите в Швейцарии, предположив, что это произойдет перед второй конференцией.

«Основа для нас — это важность того, чтобы все вопросы по предложениям были обговорены. Потом они будут переданы представителям России. На втором саммите мы действительно можем говорить об окончании конфликта», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир саммита ведет youtube-канал офиса президента Украины.

Российская сторона отмечала, что не примет предложения Киева, которые будут сформированы на саммите. Дело в том, что обсуждение конфликта на Украине, которое идет в Швейцарии, проходит без участия РФ, ее не пригласили. Поэтому часть участников саммита согласилась с тем, что он не состоится в полной мере.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине вывести войска с новых регионов РФ, а также прекратить огонь. Российский глава уточнил, что если Киев отвергнет и эти условия, то в дальнейшем позиция будет жестче.

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Киев предоставит России предложения по миру после того, как они будут обговорены с международным сообществом. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите в Швейцарии, предположив, что это произойдет перед второй конференцией. «Основа для нас — это важность того, чтобы все вопросы по предложениям были обговорены. Потом они будут переданы представителям России. На втором саммите мы действительно можем говорить об окончании конфликта», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир саммита ведет youtube-канал офиса президента Украины. Российская сторона отмечала, что не примет предложения Киева, которые будут сформированы на саммите. Дело в том, что обсуждение конфликта на Украине, которое идет в Швейцарии, проходит без участия РФ, ее не пригласили. Поэтому часть участников саммита согласилась с тем, что он не состоится в полной мере. Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине вывести войска с новых регионов РФ, а также прекратить огонь. Российский глава уточнил, что если Киев отвергнет и эти условия, то в дальнейшем позиция будет жестче.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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