Роспотребнадзор расследует отправление рабочих в хозяйстве под Екатеринбургом

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Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора Фото:

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит расследование из-за отравления сотрудников тепличного комплекса в поселке Садовом под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование по факту ингаляционного отравления сотрудников тепличного комплекса в поселке Садовом парами, предположительно, йодо-борной смеси. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины возникновения происшествия», — говорится в telegram-канале регионального Роспотребнадзора. Ситуация находится на контроле ведомства.

Министерство здравоохранения утром 16 июня сообщило, что от токсического воздействия пострадали 10 человек, а за помощью обратились пятеро. Однако в ЗАО «Тепличное» опровергли эту информацию и рассказали URA.RU, что медицинская помощь потребовалась только одному человеку, а точную причину ухудшения самочувствия можно будет назвать только после проведения медицинских анализов.

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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит расследование из-за отравления сотрудников тепличного комплекса в поселке Садовом под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование по факту ингаляционного отравления сотрудников тепличного комплекса в поселке Садовом парами, предположительно, йодо-борной смеси. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины возникновения происшествия», — говорится в telegram-канале регионального Роспотребнадзора. Ситуация находится на контроле ведомства. Министерство здравоохранения утром 16 июня сообщило, что от токсического воздействия пострадали 10 человек, а за помощью обратились пятеро. Однако в ЗАО «Тепличное» опровергли эту информацию и рассказали URA.RU, что медицинская помощь потребовалась только одному человеку, а точную причину ухудшения самочувствия можно будет назвать только после проведения медицинских анализов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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