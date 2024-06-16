Роспотребнадзор расследует отправление рабочих в хозяйстве под Екатеринбургом

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит расследование из-за отравления сотрудников тепличного комплекса в поселке Садовом под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование по факту ингаляционного отравления сотрудников тепличного комплекса в поселке Садовом парами, предположительно, йодо-борной смеси. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины возникновения происшествия», — говорится в telegram-канале регионального Роспотребнадзора. Ситуация находится на контроле ведомства.
Министерство здравоохранения утром 16 июня сообщило, что от токсического воздействия пострадали 10 человек, а за помощью обратились пятеро. Однако в ЗАО «Тепличное» опровергли эту информацию и рассказали URA.RU, что медицинская помощь потребовалась только одному человеку, а точную причину ухудшения самочувствия можно будет назвать только после проведения медицинских анализов.
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