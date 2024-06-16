Mash: резко выросло количество отравившихся едой в Москве

Mash: количество отравившихся едой в Москве достигло 41

16 июня 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Больше 40 человек обратились за помощью после отравления едой в Москве, пишут СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Число отравлений едой через сервис доставки в Москве выросло в четыре раза, до 41. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «До 41 человека увеличилось число госпитализированных с ботулизмом после отравления готовой едой в Москве», — говорится в публикации. Отмечается, что следователи уже проверили компании «Гастропорт» и «Локалкитчен», которые делали еду. Во время этого повара последней организации попытались выкинуть в окно тунец и фасоль, однако у них не получилось. Новость по теме В Москве проходят обыски после массового отравления через сервис доставки: что известно к этому часу Официальной информации по этому поводу нет. Ранее количество пострадавших было 10. По данным telegram-каналов, двое пострадавших подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. По факту отравления возбуждено уголовное дело. Все подробности этой истории — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число отравлений едой через сервис доставки в Москве выросло в четыре раза, до 41. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «До 41 человека увеличилось число госпитализированных с ботулизмом после отравления готовой едой в Москве», — говорится в публикации. Отмечается, что следователи уже проверили компании «Гастропорт» и «Локалкитчен», которые делали еду. Во время этого повара последней организации попытались выкинуть в окно тунец и фасоль, однако у них не получилось. Официальной информации по этому поводу нет. Ранее количество пострадавших было 10. По данным telegram-каналов, двое пострадавших подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. По факту отравления возбуждено уголовное дело. Все подробности этой истории — в материале URA.RU.