Mash: резко выросло количество отравившихся едой в Москве

Mash: количество отравившихся едой в Москве достигло 41
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
Больше 40 человек обратились за помощью после отравления едой в Москве, пишут СМИ Фото:

Число отравлений едой через сервис доставки в Москве выросло в четыре раза, до 41. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«До 41 человека увеличилось число госпитализированных с ботулизмом после отравления готовой едой в Москве», — говорится в публикации. Отмечается, что следователи уже проверили компании «Гастропорт» и «Локалкитчен», которые делали еду. Во время этого повара последней организации попытались выкинуть в окно тунец и фасоль, однако у них не получилось.

Новость по теме
В Москве проходят обыски после массового отравления через сервис доставки: что известно к этому часу

Официальной информации по этому поводу нет. Ранее количество пострадавших было 10. По данным telegram-каналов, двое пострадавших подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. По факту отравления возбуждено уголовное дело. Все подробности этой истории — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число отравлений едой через сервис доставки в Москве выросло в четыре раза, до 41. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «До 41 человека увеличилось число госпитализированных с ботулизмом после отравления готовой едой в Москве», — говорится в публикации. Отмечается, что следователи уже проверили компании «Гастропорт» и «Локалкитчен», которые делали еду. Во время этого повара последней организации попытались выкинуть в окно тунец и фасоль, однако у них не получилось. Официальной информации по этому поводу нет. Ранее количество пострадавших было 10. По данным telegram-каналов, двое пострадавших подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. По факту отравления возбуждено уголовное дело. Все подробности этой истории — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...