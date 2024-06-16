Минфин США сделал неоднозначное заявление о доходах от активов РФ

Использование доходов от инвестирования замороженных активов России не является воровством. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
«Нет никакого смысла называть это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении на международной площадке Euroclear в Бельгии», — заявила Джанет Йеллен. Она уверена, что эти деньги якобы больше не принадлежат РФ. Ее слова приводит
Ранее она заявила, что у союзников Украины есть масштабные планы на российские активы. А деньги могут быть использованы в течение долгого времени.
Российский президент Владимир Путин называл конфискацию активов воровством. Он добавил, что это не останется безнаказанным, передает 360.ru. Сейчас Запад планирует отдать российские активы Украине в качестве кредита, чтобы заработать на этом.
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