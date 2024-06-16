Минфин США сделал неоднозначное заявление о доходах от активов РФ

Глава Минфина США: Запад не воровал российские активы

16 июня 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Джанет Йеллен уверена, что использование российских активов нельзя назвать воровством Фото: Официальный сайт Федеральной резервной системы США новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Использование доходов от инвестирования замороженных активов России не является воровством. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. «Нет никакого смысла называть это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении на международной площадке Euroclear в Бельгии», — заявила Джанет Йеллен. Она уверена, что эти деньги якобы больше не принадлежат РФ. Ее слова приводит ABC News . Ранее она заявила, что у союзников Украины есть масштабные планы на российские активы. А деньги могут быть использованы в течение долгого времени. Российский президент Владимир Путин называл конфискацию активов воровством. Он добавил, что это не останется безнаказанным, передает 360.ru. Сейчас Запад планирует отдать российские активы Украине в качестве кредита, чтобы заработать на этом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Использование доходов от инвестирования замороженных активов России не является воровством. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. «Нет никакого смысла называть это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении на международной площадке Euroclear в Бельгии», — заявила Джанет Йеллен. Она уверена, что эти деньги якобы больше не принадлежат РФ. Ее слова приводит ABC News. Ранее она заявила, что у союзников Украины есть масштабные планы на российские активы. А деньги могут быть использованы в течение долгого времени. Российский президент Владимир Путин называл конфискацию активов воровством. Он добавил, что это не останется безнаказанным, передает 360.ru. Сейчас Запад планирует отдать российские активы Украине в качестве кредита, чтобы заработать на этом.