Дядя захватившего заложников в ростовском СИЗО мужчины рассказал о племяннике

17 июня 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников Малик Гандалоев, один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО, в детстве был спокойным и усидчивым ребенком. Такую информацию рассказал его дядя Мухарбек Гандалоев 16 июня. Новость по теме Образцовая охрана, корпус в честь Екатерины II: история СИЗО-1 Ростова, где захватили заложников «Малик в детстве был хорошим мальчиком. То, что сейчас говорят, то, что сейчас происходит, — мы сами в шоке. Он отлично учился в школе, мальчик сам по себе домашний был, даже редко ходил по гостям», — поделился дядя Малика с «Известиями». Эти слова выражают удивление родственника по поводу нынешних действий Малика, которые кажутся несовместимыми с его прошлым. В дополнение к словам Мухарбека Гандалоева, другой дядя Малика также подтвердил, что не может сказать о племяннике ничего плохого. Он описал Малика как прилежного студента, который усердно учился и много читал в школьные и студенческие годы, а также имел отличные характеристики в институте. Известно, что 24-летний Малик Гандалоев, бывший студент астраханской медакадемии. В 2023 году он перестал ходить на занятия и тайно покинул Астрахань, сообщает КП. В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро осужденных взяли в заложники сотрудников изолятора. В камерах обнаружили флаги террористической группировки ИГИЛ и оружие. Для освобождения заложников была проведена спасательная операция. Преступники ликвидированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Малик Гандалоев, один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО, в детстве был спокойным и усидчивым ребенком. Такую информацию рассказал его дядя Мухарбек Гандалоев 16 июня. «Малик в детстве был хорошим мальчиком. То, что сейчас говорят, то, что сейчас происходит, — мы сами в шоке. Он отлично учился в школе, мальчик сам по себе домашний был, даже редко ходил по гостям», — поделился дядя Малика с «Известиями». Эти слова выражают удивление родственника по поводу нынешних действий Малика, которые кажутся несовместимыми с его прошлым. В дополнение к словам Мухарбека Гандалоева, другой дядя Малика также подтвердил, что не может сказать о племяннике ничего плохого. Он описал Малика как прилежного студента, который усердно учился и много читал в школьные и студенческие годы, а также имел отличные характеристики в институте. Известно, что 24-летний Малик Гандалоев, бывший студент астраханской медакадемии. В 2023 году он перестал ходить на занятия и тайно покинул Астрахань, сообщает КП. В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро осужденных взяли в заложники сотрудников изолятора. В камерах обнаружили флаги террористической группировки ИГИЛ и оружие. Для освобождения заложников была проведена спасательная операция. Преступники ликвидированы.