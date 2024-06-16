16 июня 2024

Дядя захватившего заложников в ростовском СИЗО мужчины рассказал о племяннике

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В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Малик Гандалоев, один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО, в детстве был спокойным и усидчивым ребенком. Такую информацию рассказал его дядя Мухарбек Гандалоев 16 июня.

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«Малик в детстве был хорошим мальчиком. То, что сейчас говорят, то, что сейчас происходит, — мы сами в шоке. Он отлично учился в школе, мальчик сам по себе домашний был, даже редко ходил по гостям», — поделился дядя Малика с «Известиями». Эти слова выражают удивление родственника по поводу нынешних действий Малика, которые кажутся несовместимыми с его прошлым.

В дополнение к словам Мухарбека Гандалоева, другой дядя Малика также подтвердил, что не может сказать о племяннике ничего плохого. Он описал Малика как прилежного студента, который усердно учился и много читал в школьные и студенческие годы, а также имел отличные характеристики в институте.

Известно, что 24-летний Малик Гандалоев, бывший студент астраханской медакадемии. В 2023 году он перестал ходить на занятия и тайно покинул Астрахань, сообщает КП.

В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро осужденных взяли в заложники сотрудников изолятора. В камерах обнаружили флаги террористической группировки ИГИЛ и оружие. Для освобождения заложников была проведена спасательная операция. Преступники ликвидированы.

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Малик Гандалоев, один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО, в детстве был спокойным и усидчивым ребенком. Такую информацию рассказал его дядя Мухарбек Гандалоев 16 июня. «Малик в детстве был хорошим мальчиком. То, что сейчас говорят, то, что сейчас происходит, — мы сами в шоке. Он отлично учился в школе, мальчик сам по себе домашний был, даже редко ходил по гостям», — поделился дядя Малика с «Известиями». Эти слова выражают удивление родственника по поводу нынешних действий Малика, которые кажутся несовместимыми с его прошлым. В дополнение к словам Мухарбека Гандалоева, другой дядя Малика также подтвердил, что не может сказать о племяннике ничего плохого. Он описал Малика как прилежного студента, который усердно учился и много читал в школьные и студенческие годы, а также имел отличные характеристики в институте. Известно, что 24-летний Малик Гандалоев, бывший студент астраханской медакадемии. В 2023 году он перестал ходить на занятия и тайно покинул Астрахань, сообщает КП. В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро осужденных взяли в заложники сотрудников изолятора. В камерах обнаружили флаги террористической группировки ИГИЛ и оружие. Для освобождения заложников была проведена спасательная операция. Преступники ликвидированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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