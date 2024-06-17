Детали отзыва лицензии у банка, через который отмывали деньги и финансировали террористов

После отзыва лицензии у АО «Автоградбанк», который находится в Татарстане, назначена новая администрация. Ее руководителем станет Алексей Юферов. Об этом сообщило агентство по страхованию вкладов. При этом выплаты вкладчикам начнутся не позднее 1 июля.
«Банк России <...> назначил в банк временную администрацию, функции которой возложены на Агентство. Руководитель временной администрации — Юферов Алексей», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что «Автоградбанк» является участником системы обязательного страхования вкладов, поэтому вкладчики могут претендовать на получение возмещения по счетам. Они начнутся не позднее 1 июля текущего года.
Центробанк отозвал лицензию у АО «Автоградбанк». В причинах ЦБ указал, что «Автобанк» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. Другой причиной называется нарушение требований в области противодействия по отмыванию доходов и финансированию терроризма.
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