Детали отзыва лицензии у банка, через который отмывали деньги и финансировали террористов

ЦБ назначил новую администрацию АО «Автоградбанк» после отзыва лицензии
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ЦБ назначил новую администрацию в "Автоградбанке"
ЦБ назначил новую администрацию в "Автоградбанке" Фото:

После отзыва лицензии у АО «Автоградбанк», который находится в Татарстане, назначена новая администрация. Ее руководителем станет Алексей Юферов. Об этом сообщило агентство по страхованию вкладов. При этом выплаты вкладчикам начнутся не позднее 1 июля.

«Банк России <...> назначил в банк временную администрацию, функции которой возложены на Агентство. Руководитель временной администрации — Юферов Алексей», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что «Автоградбанк» является участником системы обязательного страхования вкладов, поэтому вкладчики могут претендовать на получение возмещения по счетам. Они начнутся не позднее 1 июля текущего года.

Центробанк отозвал лицензию у АО «Автоградбанк». В причинах ЦБ указал, что «Автобанк» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. Другой причиной называется нарушение требований в области противодействия по отмыванию доходов и финансированию терроризма. 

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После отзыва лицензии у АО «Автоградбанк», который находится в Татарстане, назначена новая администрация. Ее руководителем станет Алексей Юферов. Об этом сообщило агентство по страхованию вкладов. При этом выплаты вкладчикам начнутся не позднее 1 июля. «Банк России <...> назначил в банк временную администрацию, функции которой возложены на Агентство. Руководитель временной администрации — Юферов Алексей», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что «Автоградбанк» является участником системы обязательного страхования вкладов, поэтому вкладчики могут претендовать на получение возмещения по счетам. Они начнутся не позднее 1 июля текущего года. Центробанк отозвал лицензию у АО «Автоградбанк». В причинах ЦБ указал, что «Автобанк» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. Другой причиной называется нарушение требований в области противодействия по отмыванию доходов и финансированию терроризма. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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