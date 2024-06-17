Тюменского турагента осудили за кражу клиентских денег

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Женщина присваивала себе деньги клиентов турфирмы
Женщина присваивала себе деньги клиентов турфирмы Фото:

Жительницу Тюмени осудили за мошенничество с туристическими путевками. Суд установил, что она присваивала себе средства клиентов, которые обращались к ней за услугами, сообщили в прокуратуре Тюменской области. 

«В суде установлено, что в марте 2021 года подсудимая, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя и оказывающая услуги туристического агентства, имея многочисленные долговые обязательства перед клиентами, а также зная о невозможности организовать турпоездки ввиду ограничений на международные перелеты. Похитила денежные средства клиентов, обратившихся к ней за услугами», — написали в telegram-канале ведомства.

Женщина получила 170 тысяч рублей от жительницы ЯНАО на путевку в Турцию. Эти деньги она потратила на свои нужды. Еще один случай произошел с тюменцем, который заплатил мошеннице 335 тысяч рублей на поездку в Доминиканскую республику.

Ущерб обоим потерпевшим возмещен полностью. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок два года с испытательным сроком в два года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области мошенники притворялись мэром Тобольска Максимом Афанасьевым. Таким образом они вымогали деньги у пенсионеров.

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Жительницу Тюмени осудили за мошенничество с туристическими путевками. Суд установил, что она присваивала себе средства клиентов, которые обращались к ней за услугами, сообщили в прокуратуре Тюменской области.  «В суде установлено, что в марте 2021 года подсудимая, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя и оказывающая услуги туристического агентства, имея многочисленные долговые обязательства перед клиентами, а также зная о невозможности организовать турпоездки ввиду ограничений на международные перелеты. Похитила денежные средства клиентов, обратившихся к ней за услугами», — написали в telegram-канале ведомства. Женщина получила 170 тысяч рублей от жительницы ЯНАО на путевку в Турцию. Эти деньги она потратила на свои нужды. Еще один случай произошел с тюменцем, который заплатил мошеннице 335 тысяч рублей на поездку в Доминиканскую республику. Ущерб обоим потерпевшим возмещен полностью. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок два года с испытательным сроком в два года. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области мошенники притворялись мэром Тобольска Максимом Афанасьевым. Таким образом они вымогали деньги у пенсионеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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