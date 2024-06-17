Жительницу Тюмени осудили за мошенничество с туристическими путевками. Суд установил, что она присваивала себе средства клиентов, которые обращались к ней за услугами, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
«В суде установлено, что в марте 2021 года подсудимая, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя и оказывающая услуги туристического агентства, имея многочисленные долговые обязательства перед клиентами, а также зная о невозможности организовать турпоездки ввиду ограничений на международные перелеты. Похитила денежные средства клиентов, обратившихся к ней за услугами», — написали в telegram-канале ведомства.
Женщина получила 170 тысяч рублей от жительницы ЯНАО на путевку в Турцию. Эти деньги она потратила на свои нужды. Еще один случай произошел с тюменцем, который заплатил мошеннице 335 тысяч рублей на поездку в Доминиканскую республику.
Ущерб обоим потерпевшим возмещен полностью. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок два года с испытательным сроком в два года.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области мошенники притворялись мэром Тобольска Максимом Афанасьевым. Таким образом они вымогали деньги у пенсионеров.
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