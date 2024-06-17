Выдвиженец от ЛДПР Пашин зарегистрировался в челябинском облизбиркоме как претендент на пост главы региона. Об этом сообщили 17 июня в региональном отделении партии.
«Кандидат на должность губернатора Челябинской области Виталий Пашин подал пакет документов в областной избирком. Он будет баллотироваться на пост главы региона от ЛДПР», — сообщили в областной организации либерал-демократов.
Пашин возглавил челябинское региональное отделение ЛДПР в 2021 году. В 2016—2021 годах был депутатом Государственной думы от партии ЛДПР. В 2021 году стал депутатом законодательного собрания Челябинской области, войдя в состав комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Он стал четвертым кандидатом на пост губернатора региона. Документы в облизбирком ранее подали действующий глава региона Алексей Текслер, Ярослав Щербаков от партии «Яблоко» и Степан Соловьев от партии «Зеленая альтернатива». Пятым претендентом на губернаторское кресло стал депутат гордумы Челябинска от КПРФ Эльдар Гильмутдинов.
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