Представитель КПРФ официально стал кандидатом в челябинские губернаторы

Выдвинутый КПРФ кандидатом в губернаторы Челябинской области депутат гордумы Эльдар Гильмутдинов 17 июня зарегистрирован в этом качестве областной избирательной комиссией. Об этом сообщили URA.RU в облизбиркоме.
«Эльдар Гильмутдинов, выдвинутый партией КПРФ, предоставил пакеты документов в рамках процедуры выдвижения на должность губернатора Челябинской области. С этого момента он приобретает все права и обязанности кандидатов на должность главы региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе избирательной комиссии.
В этот же день он сдал документы в облизбирком представитель ЛДПР — депутат заксобрания области и бывший депутат Госдумы от региона Виталий Пашин. Ранее комиссия зарегистрировала действующего губернатора Алексея Текслера, главу региональной организации «Яблока» Ярослава Щербакова от партии «Яблоко» и зампреда партии «Зеленая альтернатива» Степана Соловьева.
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