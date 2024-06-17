Представитель КПРФ официально стал кандидатом в челябинские губернаторы

Челябинский избирком зарегистрировал на выборы губернатора Гильмутдинова от КПРФ
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Депутат челябинской гордумы Эльдар Гильмутдинов пойдет на выборы губернатора от КПРФ
Депутат челябинской гордумы Эльдар Гильмутдинов пойдет на выборы губернатора от КПРФ Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Выдвинутый КПРФ кандидатом в губернаторы Челябинской области депутат гордумы Эльдар Гильмутдинов 17 июня зарегистрирован в этом качестве областной избирательной комиссией. Об этом сообщили URA.RU в облизбиркоме.

«Эльдар Гильмутдинов, выдвинутый партией КПРФ, предоставил пакеты документов в рамках процедуры выдвижения на должность губернатора Челябинской области. С этого момента он приобретает все права и обязанности кандидатов на должность главы региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе избирательной комиссии.

В этот же день он сдал документы в облизбирком представитель ЛДПР — депутат заксобрания области и бывший депутат Госдумы от региона Виталий Пашин. Ранее комиссия зарегистрировала действующего губернатора Алексея Текслера, главу региональной организации «Яблока» Ярослава Щербакова от партии «Яблоко» и зампреда партии «Зеленая альтернатива» Степана Соловьева.

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Выдвинутый КПРФ кандидатом в губернаторы Челябинской области депутат гордумы Эльдар Гильмутдинов 17 июня зарегистрирован в этом качестве областной избирательной комиссией. Об этом сообщили URA.RU в облизбиркоме. «Эльдар Гильмутдинов, выдвинутый партией КПРФ, предоставил пакеты документов в рамках процедуры выдвижения на должность губернатора Челябинской области. С этого момента он приобретает все права и обязанности кандидатов на должность главы региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе избирательной комиссии. В этот же день он сдал документы в облизбирком представитель ЛДПР — депутат заксобрания области и бывший депутат Госдумы от региона Виталий Пашин. Ранее комиссия зарегистрировала действующего губернатора Алексея Текслера, главу региональной организации «Яблока» Ярослава Щербакова от партии «Яблоко» и зампреда партии «Зеленая альтернатива» Степана Соловьева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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