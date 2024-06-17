Из путинского фонда выделят миллионы на инициативы уральцев

В Уральском федеральном округе 135 проектов получат финансирование от Фонда президентских грантов — порядка 230 миллионов рублей. Среди победителей конкурса много проектов по «семейному» направлению, сообщили URA.RU в полпредстве.
«На второй конкурс этого года из регионов округа поступило 987 заявок, были поддержаны 135 проектов на общую сумму свыше 230 млн рублей. Средства пойдут на реализацию социально-значимых проектов по развитию детей и молодежи, поддержке семей, сохранению исторической памяти и культуры, организации помощи участникам спецоперации и другим направлениям», — рассказал полпред Владимир Якушев.
Среди регионов УрФО на первом месте по числу поддержанных проектов находится Челябинская область (53). Свердловская область расположилась на втором месте (36 проектов), а Тюменская — на третьем (18 проектов). Координационный комитет Фонда президентских грантов отмечает рост активности некоммерческих организаций и увеличение количества качественных и значимых проектов. Среди приоритетных направлений, помимо уже упомянутых, также выделены экология, здравоохранение, спорт и образование. В целом по стране победителями стали 1357 проектов.
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