Из путинского фонда выделят миллионы на инициативы уральцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего проектов-победителей - от Челябинской области
Больше всего проектов-победителей - от Челябинской области Фото:

В Уральском федеральном округе 135 проектов получат финансирование от Фонда президентских грантов — порядка 230 миллионов рублей. Среди победителей конкурса много проектов по «семейному» направлению, сообщили URA.RU в полпредстве.

«На второй конкурс этого года из регионов округа поступило 987 заявок, были поддержаны 135 проектов на общую сумму свыше 230 млн рублей. Средства пойдут на реализацию социально-значимых проектов по развитию детей и молодежи, поддержке семей, сохранению исторической памяти и культуры, организации помощи участникам спецоперации и другим направлениям», — рассказал полпред Владимир Якушев.

Среди регионов УрФО на первом месте по числу поддержанных проектов находится Челябинская область (53). Свердловская область расположилась на втором месте (36 проектов), а Тюменская — на третьем (18 проектов). Координационный комитет Фонда президентских грантов отмечает рост активности некоммерческих организаций и увеличение количества качественных и значимых проектов. Среди приоритетных направлений, помимо уже упомянутых, также выделены экология, здравоохранение, спорт и образование. В целом по стране победителями стали 1357 проектов.

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В Уральском федеральном округе 135 проектов получат финансирование от Фонда президентских грантов — порядка 230 миллионов рублей. Среди победителей конкурса много проектов по «семейному» направлению, сообщили URA.RU в полпредстве. «На второй конкурс этого года из регионов округа поступило 987 заявок, были поддержаны 135 проектов на общую сумму свыше 230 млн рублей. Средства пойдут на реализацию социально-значимых проектов по развитию детей и молодежи, поддержке семей, сохранению исторической памяти и культуры, организации помощи участникам спецоперации и другим направлениям», — рассказал полпред Владимир Якушев. Среди регионов УрФО на первом месте по числу поддержанных проектов находится Челябинская область (53). Свердловская область расположилась на втором месте (36 проектов), а Тюменская — на третьем (18 проектов). Координационный комитет Фонда президентских грантов отмечает рост активности некоммерческих организаций и увеличение количества качественных и значимых проектов. Среди приоритетных направлений, помимо уже упомянутых, также выделены экология, здравоохранение, спорт и образование. В целом по стране победителями стали 1357 проектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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