В Челябинске отправили под суд межрегиональную ОПГ, состоящую из тюменцев, уфимцев и пермяков

Участников межрегиональной ОПГ будут судить в Челябинске и Уфе
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция завершила расследование по делу ОПГ
Полиция завершила расследование по делу ОПГ Фото:

Челябинские полицейские завершили расследование по делу межрегиональной ОПГ, торгующей наркотиками. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в группировку вошли жители Тюмени, Уфы и Перми. Некоторых из них будут судить в Сосновском райсуде Челябинской области, оставшихся — в Демском райсуде Уфы.

«Участниками ОПГ стали двое мужчин и две женщины, жители Тюмени, Уфы и Пермского края. В настоящее время материалы уголовных дел вместе с обвинительными заключениями, утвержденными прокурором, направлены в Сосновский районный суд Челябинской области и Демский районный суд Уфы для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Там рассказали, что первым из задержанных в рамках ликвидации ОПГ стал 39-летний житель Тюмени. Операция проходила при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. На трассе его автомобиль был остановлен. У мужчины было изъято пять полимерных пакетов по килограмму каждый с синтетическим наркотиком. Его он вез из Московской области.

Далее оперативники вышли на след и других участников ОПГ. В ходе обысков по месту их обитания нашли еще 14 подобных тайников.

«Всего из незаконного оборота правоохранителями было изъято более 13 килограммов запрещенных веществ. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений. На период расследования им избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе регионального главка.

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Челябинские полицейские завершили расследование по делу межрегиональной ОПГ, торгующей наркотиками. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в группировку вошли жители Тюмени, Уфы и Перми. Некоторых из них будут судить в Сосновском райсуде Челябинской области, оставшихся — в Демском райсуде Уфы. «Участниками ОПГ стали двое мужчин и две женщины, жители Тюмени, Уфы и Пермского края. В настоящее время материалы уголовных дел вместе с обвинительными заключениями, утвержденными прокурором, направлены в Сосновский районный суд Челябинской области и Демский районный суд Уфы для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Там рассказали, что первым из задержанных в рамках ликвидации ОПГ стал 39-летний житель Тюмени. Операция проходила при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. На трассе его автомобиль был остановлен. У мужчины было изъято пять полимерных пакетов по килограмму каждый с синтетическим наркотиком. Его он вез из Московской области. Далее оперативники вышли на след и других участников ОПГ. В ходе обысков по месту их обитания нашли еще 14 подобных тайников. «Всего из незаконного оборота правоохранителями было изъято более 13 килограммов запрещенных веществ. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений. На период расследования им избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе регионального главка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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