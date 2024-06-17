В Челябинске отправили под суд межрегиональную ОПГ, состоящую из тюменцев, уфимцев и пермяков

Челябинские полицейские завершили расследование по делу межрегиональной ОПГ, торгующей наркотиками. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в группировку вошли жители Тюмени, Уфы и Перми. Некоторых из них будут судить в Сосновском райсуде Челябинской области, оставшихся — в Демском райсуде Уфы.
«Участниками ОПГ стали двое мужчин и две женщины, жители Тюмени, Уфы и Пермского края. В настоящее время материалы уголовных дел вместе с обвинительными заключениями, утвержденными прокурором, направлены в Сосновский районный суд Челябинской области и Демский районный суд Уфы для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Там рассказали, что первым из задержанных в рамках ликвидации ОПГ стал 39-летний житель Тюмени. Операция проходила при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. На трассе его автомобиль был остановлен. У мужчины было изъято пять полимерных пакетов по килограмму каждый с синтетическим наркотиком. Его он вез из Московской области.
Далее оперативники вышли на след и других участников ОПГ. В ходе обысков по месту их обитания нашли еще 14 подобных тайников.
«Всего из незаконного оборота правоохранителями было изъято более 13 килограммов запрещенных веществ. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений. На период расследования им избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе регионального главка.
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