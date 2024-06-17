Сын Жириновского рассказал о последних днях политика

Олег Жириновский: отец не хотел жить и лечиться

17 июня 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Жириновский не хотел лечиться, врачи «его замучили», заявил сын политика Олег Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сын известного политика Владимира Жириновского, Олег, рассказал о тяжелых последних днях отца, проведенных в больнице. По словам новоиспеченного сына, политик не хотел жить, врачи лишь усугубили его состояние, а мысли о перевозе его в недружественные страны пришлось отринуть из-за политических соображений. «В первый раз когда я к нему зашел, он мне сразу на землю показывал. Он не хотел жить, не хотел лечиться. Но у него изменчивое настроение было. Его так замучили», — сообщил Олег Жириновский. Этим он поделился в разговоре с российской журналисткой Ксенией Собчак. Полное интервью с сыном политика выложено на youtube-канале « Осторожно: Собчак ». По словам Олега, сын Жириновского Игорь не посещал политика, когда тот находился в больнице. Дочь депутата Анастасия посещала отца в больнице всего один раз, в то время как Олег ухаживал за политиком до самого конца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын известного политика Владимира Жириновского, Олег, рассказал о тяжелых последних днях отца, проведенных в больнице. По словам новоиспеченного сына, политик не хотел жить, врачи лишь усугубили его состояние, а мысли о перевозе его в недружественные страны пришлось отринуть из-за политических соображений. «В первый раз когда я к нему зашел, он мне сразу на землю показывал. Он не хотел жить, не хотел лечиться. Но у него изменчивое настроение было. Его так замучили», — сообщил Олег Жириновский. Этим он поделился в разговоре с российской журналисткой Ксенией Собчак. Полное интервью с сыном политика выложено на youtube-канале «Осторожно: Собчак». По словам Олега, сын Жириновского Игорь не посещал политика, когда тот находился в больнице. Дочь депутата Анастасия посещала отца в больнице всего один раз, в то время как Олег ухаживал за политиком до самого конца.