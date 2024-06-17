Минобороны озвучило полномочия новых заместителей Белоусова

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов, андрей белоусов
Новый министр обороны получил новых заместителей Фото:

Министерство обороны РФ раскрыло полномочия новых заместителей главы ведомства, назначенных президентом Владимиром Путиным 17 июня. Согласно указам президента, новые должности получили Леонид Горнин (первый замминистра), Павел Фрадков и Анна Цивилева (оба — заместители министра).

«Первый заместитель министра обороны Леонид Горнин… будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных Сил РФ. Его главные задачи — повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств», — сказано в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства.

В сферу интересов Павла Фрадкова попадут вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, строительства объектов для нужд министерства. Анна Цивилева займется организацией социального и жилищного обеспечения военнослужащих. Ее задача — выведение всех связанных с этих процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень.

Леонид Горнин ранее занимал должность первого замминистра финансов, отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа. Павел Фрадков трудился в Росимуществе и управделами администрации президента РФ. Анна Цивилева получила известность как управляющий Фондом «Защитники Отечества», помогающего участникам СВО и их семьям.

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Министерство обороны РФ раскрыло полномочия новых заместителей главы ведомства, назначенных президентом Владимиром Путиным 17 июня. Согласно указам президента, новые должности получили Леонид Горнин (первый замминистра), Павел Фрадков и Анна Цивилева (оба — заместители министра). «Первый заместитель министра обороны Леонид Горнин… будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных Сил РФ. Его главные задачи — повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств», — сказано в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства. В сферу интересов Павла Фрадкова попадут вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, строительства объектов для нужд министерства. Анна Цивилева займется организацией социального и жилищного обеспечения военнослужащих. Ее задача — выведение всех связанных с этих процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень. Леонид Горнин ранее занимал должность первого замминистра финансов, отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа. Павел Фрадков трудился в Росимуществе и управделами администрации президента РФ. Анна Цивилева получила известность как управляющий Фондом «Защитники Отечества», помогающего участникам СВО и их семьям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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