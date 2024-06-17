Военный аналитик объяснил смысл кадровых изменений в Минобороны РФ

Российский глава Владимир Путин провел кадровые перестановки в Минобороны РФ. Их смысл заключается в решении главной задачи, поставленной президентом — победе в спецоперации на Украине. Таким мнением поделился военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Это давно ожидаемые, назревшие и абсолютно правильные кадровые решения, которые осуществлены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Новая команда управленцев, которая составит костяк команды нового министра обороны Андрея Белоусова, даст мощный импульс в деятельности министерства для решения главной задачи — победы в спецоперации на Украине», — подчеркнул Игорь Коротченко в разговоре с журналистом URA.RU.
Главный редактор журнала «Национальная оборона», специализирующегося на тематике, связанной с обеспечением национальной безопасности России, отметил важность каждого из людей, кто занял новую должность при Минобороны РФ. По его словам, каждый из назначенных является опытным профессионалом, управленцем, патриотом и государственником.
Анна Цивилева прекрасно зарекомендовала себя, руководя фондом «Защитники Отечества», подчеркнул эксперт. Она буквально отстаивала и решала вопросы обеспечения семей военнослужащих и тех, кто принимает участие в СВО.
«Ее кураторство социальным блоком при Минобороны РФ абсолютно понятное. Это естественное кадровое решение. Плюс она пользуется личным доверием президента РФ. Это удачное решение», — подчеркнул аналитик Коротченко.
Далее аналитик высказался о назначении Павла Фрадкова на должность заместителя министра обороны Андрея Белоусова. Он также является профессионалом. В частности — опытный финансист, уточнил военный эксперт.
Назначение Павла Фрадкова обусловлено еще одной задачей, которую поставил российский президент — встроить военную экономику в общую экономическую модель государства, чтобы расходы гособоронзаказа работали как драйвер экономики. Плюс контроль за эффективными расходами всех средств, которые идут в Минобороны РФ, подчеркнул Игорь Коротченко.
Аналитик также напомнил о словах российского президента, которые тот сказал во время встречи со слушателями первого потока программы «Время героев». В ходе встречи Путин подчеркнул, что будет делать все возможное, чтобы добиваться победы и заботиться о тех, кто принимает участие в СВО и защищает свою страну. Коротченко уверен, что новые кадровые перестановки положительно оценят сами участники спецоперации на Украине. «Новые люди — это как раз те, кто будут на практике реализовывать обещания российского президента», — подытожил аналитик Коротченко.
Владимир Путин провел новые кадровые перестановки в Минобороны РФ. Из указа следует, что первым заместителем министра обороны Андрея Белоусова назначен Леонид Горнин, а замминистра — Анна Цивилева и Павел Фрадков.
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