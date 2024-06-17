Выбор новых заместителей министра обороны России связан с итогами аудита, который провел глава ведомства Андрей Белоусов, и стремлением разорвать коррупционную цепочку в министерстве. Как объяснил URA.RU член Совета по внешней и оборонной политике, директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев, это — начало серьезных изменений в работе Минобороны.
«Белоусов провел очень много встреч, а это — подпитка новыми идеями, попытка узнать реальное состояние дел в армии. Ему важно было это сделать как самому лично, так и услышать мнение со стороны. Он пытался узнать, что нужно армии, как воспринимается военная политика, какие могут быть ее цели, что критикуется — ему важно было увидеть объективную картину. Назначение Леонида Горнина, Анны Цивилевой и Павла Фрадкова — это следствие аудита, который провел в армии новый министр обороны Андрей Белоусов, и консультаций с президентом», — пояснил Ознобищев.
По словам политолога, назначение гражданских лиц в руководство министерства обороны — распространенная практика в разных странах с тем, чтобы они могли наладить работу ведомств по направлениям, не связанным с ведением боевых действий, решение сугубо военных вопросов. Кроме того, это, отмечает эксперт, связано и с коррупцией, которая была выявлена в ведомстве.
«Мы увидели, что в Минобороны присутствует воровство высокого уровня. Поэтому президенту нужно было сменить команду, привести в ведомство людей, которые не „спаяны“ этим воровством и которые не будут вовлечены в эти мошеннические схемы, существовавшие многие годы. Ему важно разрушить эту коррупционную цепочку. Очевидно, что Путин назначил тех людей, которым он доверяет, которые прошли „проверку“, людей, которые понятны и близки президенту», — пояснил Сергей Ознобищев.
Президент Путин сегодня освободил от должностей замминистра обороны Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. Первым заместителем главы ведомства Путин назначил бывшего замминистра финансов РФ Леонида Горнина, который будет курировать все финансовые вопросы Вооруженных сил, а также отвечать за прозрачность финансовых потоков.
Экс-заместитель управделами президента РФ Фрадков в Минобороны будет ответственен за вопросы управления имуществом ведомства, земельными ресурсами и строительство. Глава фонда «Защитники Отечества» Цивилева будет курировать социальные и жилищные вопросы.
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