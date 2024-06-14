Есть ли жизнь после СВО

Эта рабочая пятница у президента Владимира Путина выдалась насыщенной: днем в стенах МИД он озвучил условия для мирных переговоров по Украине. К вечеру Путин уехал за 70 км от Кремля: на встречу со слушателями первого потока программы «Время героев». Это те, кто готов служить России и на поле боя, и на гражданке. Разговор вышел честным и открытым. Ни у кого не осталось вопросов, что их ждет после СВО — гарантии дал лично верховный главнокомандующий.
83 участника СВО стали слушателями первого потока президентского кадрового проекта «Время героев». «Нас буквально из окопов вытащили и сюда отправили. Командиры, скрипя зубами, отпускали — боевые задачи серьезные стоят», — рассказывали военные, которые с конца мая живут в мастерской управления «Сенеж».
Все — боевые офицеры, сержанты, рядовые. Но, глядя на них, кажется — обычные молодые мужчины: сидят на лавочке или стоят и курят — в футболках, трико или джинсах. Шутят, смеются. Словно в их жизни и нет никакой войны — все приехали сюда просто отдохнуть.
И только глаза выдают каждого из них: они не могут скрыть тревогу за парней, оставшихся там, на передовой, и боль за то, что уже пришлось пережить на войне. Это глаза не мажоров и не тех, кто привык радоваться жизни на гражданке. А глаза воинов, которые встали на защиту своей страны и не пожалели об этом. Каждый из этих мужчин мгновенно преобразился, как только их попросили надеть парадные мундиры, — стать русского офицера налицо.
Герой России Иван Болдырев с первого дня на СВО. В феврале 2022 года его экипаж прикрывал высадку российского десанта на аэродроме Гостомеля. Не раз выбирался живым из боя. На проекте «Время героев» Иван познакомился и подружился со старшим лейтенантом Алексеем Бондаревым, который попал на фронт по мобилизации. Тяжелое ранение получил в мае 2023-го под Бахмутом. «Мина. Впереди меня сослуживца не задело, сзади не задело. У меня вот…», — Алексей показал на ноги — правой нет, плюс плохо работает рука.
Не сдался. Прошел отбор в проект «Время героев». «Мне эта идея президента сразу „зашла“. На СВО много достойных людей, которые способны что-то менять, — убежден Алексей. — Я перед СВО был замдиректора по строительству в энергокомпании.
На фронте поймал себя на мысли, что мне без разницы, какие бизнес-процессы организовывать. На СВО у меня был бизнес-процесс под названием «Оборона населенного пункта». Все — то же самое».
Алексей и Иван одиннадцать дней жили в одном кубрике на атомном ледоколе «50 лет Победы», на котором все участники программы отправились покорять Северный полюс. «Мы вышли из порта, когда еще навигация не началась. Лед толщиной больше двух метров. Не было гарантии, что дойдем. Ледокол — огромный. Прет вперед. Упирается в лед. Отходит назад, разгоняется и — опять попер», — рассказал URA.RU Алексей.
Точно так же, говорят офицеры, и русская армия на СВО — как огромный ледокол уверенно идет вперед. «Давайте я вас вдвоем сфотографирую. Тем более вы друзья», — предложила я Ивану и Алексею. «Мы все здесь друзья», — раздался за спиной голос, в котором слышалась легкая обида и укор. Извинилась — они ведь и правда здесь все друзья и даже больше — родные люди.
Рядовой Константин Яшин в 2023-м ушел на фронт добровольцем. Дома — жена и три дочки. Отслужил по контракту, и сегодня он — замдиректора Фонда развития промышленности Оренбургской области. Боевой опыт пригодился. «Это скорость реакции и принятия решений.
В боевых действиях все происходит очень быстро — там нет времени долго думать, потому что каждая секунда — это жизнь и здоровье личного состава. На гражданке бюрократия бывает не только на бумаге, но и в головах», — объяснил Константин свое решение идти на «Время героев».
СВО научила их всех ценить жизнь. А в жизни каждого — дети. И к детям Донбасса они относились, как к родным. «Когда я приехал туда, увидел детей, которые 8 лет жили под бомбежками, — это было самое страшное», — признался Константин, и в этот момент его губы задрожали, ему стало трудно подбирать слова.
Спустя мгновение, мне стало понятно, почему: дома его ждут три дочки, а скоро в семье появится двойня. «Жена говорит, что один из близнецов точно мальчик, — с надеждой поделился Константин. — Уезжал из дома сюда на учебу, старшая дочка никак не могла понять, почему надолго. Пришлось сказать, что еду к Путину».
И ведь не обманул. Президент Путин действительно приехал в «Сенеж» на встречу с героями.
Верховный главнокомандующий прямо сказал, что одна из главных проблем в стране — это кадры. И лучших управленцев можно и нужно искать среди участников СВО. «У нас много талантливых людей. Но среди них есть такие, кто не жалеет своей жизни, здоровья и служат Родине в самых опасных условиях. Такими людьми Россия всегда славилась, на таких людях она и держится», — заявил он.
Военным, которые рассказывали о себе, о своих боевых товарищах, о программе «Время героев», держать в руках микрофон, в отличие от автомата, было совсем не привычно. Кто-то волновался, кто-то делился своими мыслями с верховным хорошо поставленным командным голосом.
Прямо в ходе встречи некоторым ее участникам Путин гарантировал трудоустройство или повышение. Например, бывшему мэру Краснодара, ныне депутату Госдумы Евгению Первышову, который год по контракту отслужил в зоне боевых действий.
Этот разговор стал шоком для Путина. «Из Госдумы? Вы были мэром Краснодара? — переспросил он сержанта. — У меня к вам будет предложение. Есть некоторые идеи. После встречи выясним».
Президент не мог поверить в услышанное, и продолжал расспрашивать Первышова о Краснодаре. «Сколько лет вы были мэром, — уточнил он и, услышав ответ „пять лет“, сказал, улыбаясь: Садитесь».
Тут же к Путину подошел ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Президент что-то шепнул ему. Комиссаров, вернувшись на свое место в зале, передал слова Путина первому замруководителя АП Сергею Кириенко. После встречи пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать, какую должность Путин думает предложить Первышову, но пообещал сообщить, как только это случится.
Истории участников программы уникальны, но вместе с тем во многом похожи. Героизм, гибель боевых друзей, ранения — все это останется с каждым из них до конца жизни.
Но Путин заверил — государство никого не забудет. «Мы будем адаптировать и реабилитировать [участников СВО], делать так, чтобы они могли с пониманием своей значимости, своей роли и своего будущего выстраивать новую жизнь», — отметил он.
В конце он даже не попросил, а приказал всем продолжить обучение. «Сейчас — это половина дороги. Вы выберете наиболее подходящий для вас вектор развития. Вы успеете вернуться в войска. А своим сослуживцам скажете: это — приказ верховного главнокомандующего», — сказал Путин.
Многие из участников проекта «Время героев» о жизни на гражданке пока не думают. Главная цель для них — победить на фронте. Но они уже знают: жизнь после войны есть, и никто из них не будет забыт, как это случилось со многими ветеранами Афганистана и Чечни. Старший лейтенант Бондарев сказал об этом без тени сомнения. «Государство не отвернулось от нас. Жизнь после СВО есть», — уверен Алексей.
Если человек с головой, он найдет себя хоть в маленьком поселке, хоть в большом городе, убежден рядовой Яшин. «У меня отец участвовал в афганской войне. Тогда, как и после чеченских войн, ситуация была тяжелее, — говорит Константин. — Главное — хотеть и стремиться к чему-то в жизни. У нас есть боевое братство, и государство не остается в стороне. Все получится».
Как там, на гражданке, кавалеру трех орденов Мужества, летчику Денису Погодину пока не ведомо: по словам героя, вся жизнь связана с военной службой, и «на гражданке он никогда не был». Но и он твердо сказал, что на гражданке никто из участников СВО не пропадет. «Если ты приобрел за время службы в армии какие-то компетенции, которые могут быть полезны на гражданке, проблем не будет», — убежден офицер.
Этот день для всех 83 героев запомнится вдвойне. Встреча с верховным главнокомандующим дорого стоит для каждого. Но встреча с семьей, с любимыми женами и детьми — бесценна. Ближайшие два дня бойцы проведут со своими семьями, которых организаторы специально пригласили к ним в «Сенеж».
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