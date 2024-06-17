Роспотребнадзор: шесть случаев ботулизма выявлены в Казани

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Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, шеврон, роспотребнадзор
В Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм Фото:

В Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио» производства ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН». Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«Зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления „Салата лобио“ производства ООО „ЛОКАЛКИТЧЕН“», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что всем пострадавшим оказывается первая помощь в инфекционной больнице.

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По факту отравления Управлением Роспотребнадзора по региону проводится проверка. Для лабораторного исследования отбираются пробы продукции ритейлера, через которого пострадавшие делали заказ.

Ранее в Москве отравилось более 120 человеку после заказа готовой продукции у ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и ООО «Гастропорт». Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 30 пострадавших москвичей находятся в реанимации.

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В Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио» производства ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН». Об этом сообщил Роспотребнадзор. «Зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления „Салата лобио“ производства ООО „ЛОКАЛКИТЧЕН“», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что всем пострадавшим оказывается первая помощь в инфекционной больнице. По факту отравления Управлением Роспотребнадзора по региону проводится проверка. Для лабораторного исследования отбираются пробы продукции ритейлера, через которого пострадавшие делали заказ. Ранее в Москве отравилось более 120 человеку после заказа готовой продукции у ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и ООО «Гастропорт». Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 30 пострадавших москвичей находятся в реанимации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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