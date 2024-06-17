Роспотребнадзор: шесть случаев ботулизма выявлены в Казани

17 июня 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

В Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио» производства ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН». Об этом сообщил Роспотребнадзор. «Зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления „Салата лобио“ производства ООО „ЛОКАЛКИТЧЕН“», — сообщило ведомство в своем telegram-канале . Там же отметили, что всем пострадавшим оказывается первая помощь в инфекционной больнице. Новость по теме Чем опасен ботулизм, которым заразились более 120 москвичей: симптомы, последствия По факту отравления Управлением Роспотребнадзора по региону проводится проверка. Для лабораторного исследования отбираются пробы продукции ритейлера, через которого пострадавшие делали заказ. Ранее в Москве отравилось более 120 человеку после заказа готовой продукции у ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и ООО «Гастропорт». Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 30 пострадавших москвичей находятся в реанимации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио» производства ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН». Об этом сообщил Роспотребнадзор. «Зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления „Салата лобио“ производства ООО „ЛОКАЛКИТЧЕН“», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что всем пострадавшим оказывается первая помощь в инфекционной больнице. По факту отравления Управлением Роспотребнадзора по региону проводится проверка. Для лабораторного исследования отбираются пробы продукции ритейлера, через которого пострадавшие делали заказ. Ранее в Москве отравилось более 120 человеку после заказа готовой продукции у ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и ООО «Гастропорт». Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 30 пострадавших москвичей находятся в реанимации.