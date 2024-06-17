РЕН ТВ: в регионах РФ выросло количество пациентов с подозрением на ботулизм

В регионах России обнаружено 17 пациентов с подозрением на ботулизм — болезнь, возникшая из-за отравления токсинами бактерий, которая тяжело поражает нервную систему. Они обратились за медицинской помощью в Казани и Нижнем Новгороде, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Количество пациентов с подозрением на ботулизм увеличилось в регионах: в Казани за медицинской помощью обратились восемь человек, в Нижнем Новгороде — девять», — выяснил телеканал РЕН ТВ. Они ссылаются на свой источник.
При этом, 10 из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. В Следственном комитете РФ заявили, что по этому факту возбуждено уголовное дело.
В нескольких городах России зарегистрированы отравления с подозрением на ботулизм, среди них: Москва, Казань, Нижний Новгород. Сообщается, что пострадавшие заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» (»Кухня на районе») или салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». По факту отравлений заведены уголовные дела, а производители, чьими салатами отравились россияне, приостановили оборот своей продукции.
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