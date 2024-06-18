ВВС раскрыла, какой сигнал Путин пошлет Западу из Северной Кореи

«Посещая Северную Корею, Путин может просто продемонстрировать своим недоброжелателям, что он может — и будет делать то, что хочет, <…> что он готов заниматься как бизнесом, так и политикой с партнерами по своему выбору», — передает BBC в своей статье «Путин насмехается над Западом после подтверждения поездки в Северную Корею». Кроме того, агентство в своем материале пишет, что благодаря статьям СМИ будет подготовлена почва для показа силы и влияния Владимира Путина, который посетит «самую изолированную страну мира».
Президент РФ посетит Северную Корею с 18 по 19 июня. Это станет вторым его визитом в страну, первая поездка состоялась в 2000 году. Накануне Путин написал статью о перспективах партнерских связей между Россией и КНДР. Он также подчеркнул в ней, что история сотрудничества стран насчитывает свыше 70 лет.
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Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Северную Корею покажет западным странам, что он может вести бизнес и политику с партнерами по своему выбору. Об этом сообщает агентство BBC. «Посещая Северную Корею, Путин может просто продемонстрировать своим недоброжелателям, что он может — и будет делать то, что хочет, <…> что он готов заниматься как бизнесом, так и политикой с партнерами по своему выбору», — передает BBC в своей статье «Путин насмехается над Западом после подтверждения поездки в Северную Корею». Кроме того, агентство в своем материале пишет, что благодаря статьям СМИ будет подготовлена почва для показа силы и влияния Владимира Путина, который посетит «самую изолированную страну мира». Президент РФ посетит Северную Корею с 18 по 19 июня. Это станет вторым его визитом в страну, первая поездка состоялась в 2000 году. Накануне Путин написал статью о перспективах партнерских связей между Россией и КНДР. Он также подчеркнул в ней, что история сотрудничества стран насчитывает свыше 70 лет.