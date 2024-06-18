ВВС раскрыла, какой сигнал Путин пошлет Западу из Северной Кореи

ВВС: визит Путина в КНДР покажет Западу, что он сам может выбирать партнеров
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Визит Путина в КНДР покажет его силу и умение вести бизнес с иностранными партнерами, пишет BBC Фото:

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Северную Корею покажет западным странам, что он может вести бизнес и политику с партнерами по своему выбору. Об этом сообщает агентство BBC.

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«Посещая Северную Корею, Путин может просто продемонстрировать своим недоброжелателям, что он может — и будет делать то, что хочет, <…> что он готов заниматься как бизнесом, так и политикой с партнерами по своему выбору», — передает BBC в своей статье «Путин насмехается над Западом после подтверждения поездки в Северную Корею». Кроме того, агентство в своем материале пишет, что благодаря статьям СМИ будет подготовлена почва для показа силы и влияния Владимира Путина, который посетит «самую изолированную страну мира».

Президент РФ посетит Северную Корею с 18 по 19 июня. Это станет вторым его визитом в страну, первая поездка состоялась в 2000 году. Накануне Путин написал статью о перспективах партнерских связей между Россией и КНДР. Он также подчеркнул в ней, что история сотрудничества стран насчитывает свыше 70 лет.

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Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Северную Корею покажет западным странам, что он может вести бизнес и политику с партнерами по своему выбору. Об этом сообщает агентство BBC. «Посещая Северную Корею, Путин может просто продемонстрировать своим недоброжелателям, что он может — и будет делать то, что хочет, <…> что он готов заниматься как бизнесом, так и политикой с партнерами по своему выбору», — передает BBC в своей статье «Путин насмехается над Западом после подтверждения поездки в Северную Корею». Кроме того, агентство в своем материале пишет, что благодаря статьям СМИ будет подготовлена почва для показа силы и влияния Владимира Путина, который посетит «самую изолированную страну мира». Президент РФ посетит Северную Корею с 18 по 19 июня. Это станет вторым его визитом в страну, первая поездка состоялась в 2000 году. Накануне Путин написал статью о перспективах партнерских связей между Россией и КНДР. Он также подчеркнул в ней, что история сотрудничества стран насчитывает свыше 70 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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