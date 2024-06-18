Утром 18 июня на 147-м километре трассы Шадринск — Ялуторовск произошло столкновение автомобиля «Тойота» из ЯНАО и автобуса «ПАЗ». В результате этого инцидента пострадали шесть человек, включая 16-летнего подростка, как сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«Столкнулись „Тойота“ с прицепом из ЯНАО и автобус „ПАЗ“, перевозивший рабочих одного из предприятий. В ДТП ранены шесть человек», — написано в telegram-канале ведомства. Четверо пассажиров автобуса получили ушибы, также пострадали люди, находившиеся в автомобиле "Тойота", — 16-летняя девушка и 51-летний мужчина.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Сейчас на данном участке дороги движение организовано по части обочины в реверсивном режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.