Из-за ДТП в Тюменской области пострадали 6 человек, среди которых подросток. Фото, видео

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В Тюменской области столкнулись легковушка с прицепом и автобус
В Тюменской области столкнулись легковушка с прицепом и автобус Фото:

Утром 18 июня на 147-м километре трассы Шадринск — Ялуторовск произошло столкновение автомобиля «Тойота» из ЯНАО и автобуса «ПАЗ». В результате этого инцидента пострадали шесть человек, включая 16-летнего подростка, как сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«Столкнулись „Тойота“ с прицепом из ЯНАО и автобус „ПАЗ“, перевозивший рабочих одного из предприятий. В ДТП ранены шесть человек», — написано в telegram-канале ведомства. Четверо пассажиров автобуса получили ушибы, также пострадали люди, находившиеся в автомобиле "Тойота", — 16-летняя девушка и 51-летний мужчина. 

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Сейчас на данном участке дороги движение организовано по части обочины в реверсивном режиме.

Прицеп "Тойоты" "разорвало" от столкновения с автобусом
Прицеп "Тойоты" "разорвало" от столкновения с автобусом
Фото:

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Утром 18 июня на 147-м километре трассы Шадринск — Ялуторовск произошло столкновение автомобиля «Тойота» из ЯНАО и автобуса «ПАЗ». В результате этого инцидента пострадали шесть человек, включая 16-летнего подростка, как сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «Столкнулись „Тойота“ с прицепом из ЯНАО и автобус „ПАЗ“, перевозивший рабочих одного из предприятий. В ДТП ранены шесть человек», — написано в telegram-канале ведомства. Четверо пассажиров автобуса получили ушибы, также пострадали люди, находившиеся в автомобиле "Тойота", — 16-летняя девушка и 51-летний мужчина.  По предварительным данным, авария произошла из-за того, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Сейчас на данном участке дороги движение организовано по части обочины в реверсивном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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