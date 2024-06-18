Журналисты раскрыли подвиг третьего заложника при захвате СИЗО в Ростове

SHOT: при захвате СИЗО в Ростове заложник заблокировал путь в хранилище оружия
© Служба новостей «URA.RU»
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В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

В ростовском СИЗО обвиняемые захватили еще и третьего заложника, однако он сумел выбраться и заблокировать оружейную комнату. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«При захвате ростовского СИЗО был третий заложник. Несмотря на ножевое ранение, он сумел вырваться от террористов и заблокировать их, отрезав доступ к оружейной комнате», — говорится в публикации. Утверждается, что речь идет про начальника оперативного отдела Константина Гороха.

Информатор утверждает, что заключенные взяли в заложники сначала младшего инспектора дежурной смены Виктора Кончакова, а затем Гороха. Последний смог выбраться, получив ножевое ранение. Shot пишет, что именно Горох первым сообщил о случившемся руководству.

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В ростовском СИЗО обвиняемые захватили еще и третьего заложника, однако он сумел выбраться и заблокировать оружейную комнату. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на источник. «При захвате ростовского СИЗО был третий заложник. Несмотря на ножевое ранение, он сумел вырваться от террористов и заблокировать их, отрезав доступ к оружейной комнате», — говорится в публикации. Утверждается, что речь идет про начальника оперативного отдела Константина Гороха. Информатор утверждает, что заключенные взяли в заложники сначала младшего инспектора дежурной смены Виктора Кончакова, а затем Гороха. Последний смог выбраться, получив ножевое ранение. Shot пишет, что именно Горох первым сообщил о случившемся руководству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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