Журналисты раскрыли подвиг третьего заложника при захвате СИЗО в Ростове

В ростовском СИЗО обвиняемые захватили еще и третьего заложника, однако он сумел выбраться и заблокировать оружейную комнату. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
«При захвате ростовского СИЗО был третий заложник. Несмотря на ножевое ранение, он сумел вырваться от террористов и заблокировать их, отрезав доступ к оружейной комнате», — говорится в публикации. Утверждается, что речь идет про начальника оперативного отдела Константина Гороха.
Информатор утверждает, что заключенные взяли в заложники сначала младшего инспектора дежурной смены Виктора Кончакова, а затем Гороха. Последний смог выбраться, получив ножевое ранение. Shot пишет, что именно Горох первым сообщил о случившемся руководству.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.